Elecciones 2025: Cómo será el voto y el paso a paso para doblar las papeletas - Chilevisión

 Elecciones 2025: Cómo será el voto y el paso a paso para doblar las papeletas
12/11/2025 18:12

Elecciones 2025: Cómo será el voto y el paso a paso para doblar las papeletas

Este domingo 16 de noviembre son las elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025 y en estas votaciones el sufragio es obligatorio para quienes se encuentren habilitados por el Servel.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

Chile vivirá un nuevo proceso electoral este domingo 18 de noviembre con los comicios donde los ciudadanos y ciudadanas del país elegirán al próximo presidente y presidenta, además de senadores en 7 regiones y diputados en todos los distritos.

La elección será con voto obligatorio para chilenos y chilenas que hayan cumplido la mayoría de edad y no hayan sido condenados a pena aflictiva, por lo que en caso de no concurrir serán sancionados con una multa.

¿Cómo doblar el voto este domingo?

Si quieres aprender a doblar el voto en estas elecciones para llegar preparado o preparada a la urna, a continuación te enseñamos cómo hacerlo. El paso a paso para doblar el voto es:

    • Doblar la papeleta dos o tres veces de izquierda a derecha
    • Doblar la papeleta dos o tres veces de abajo hacia arriba (quedará como un rectángulo).
    • Pegar con el adhesivo de Servel que entregarán los vocales en la respectiva mesa.

Finalmente, vale recalcar que la pestaña del folio con números debe quedar fuera del doblez, para luego ser retirada previo a que ingrese a la urna.

Así serán las papeletas en las Elecciones 2025

Tomando en cuenta que este domingo se votará por más de un cargo, a continuación se encuentran las dos papeletas que estarán en cada mesa de los locales de votación.

En el caso de senadores, Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Maule, La Araucanía y Aysén son las únicas regiones del país que elegirán representantes de la Cámara Alta.

