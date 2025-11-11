 ¿Dónde voto en las Elecciones 2025? Consulta acá tu local, dirección y mesa de votación - Chilevisión
11/11/2025 18:03

¿Dónde voto en las Elecciones 2025? Consulta acá tu local, dirección y mesa de sufragio

El Servicio Electoral habilitó un sistema para que la ciudadanía revise en qué local de votación emitir su sufragio, dirección y mesa. Acá el detalle.

Publicado por Alonso Gárate

El próximo domingo 16 de noviembre se llevarán a cabo las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025 en nuestro país. 

En los comicios, la ciudadanía escogerá al próximo presidente de la República, así como la totalidad de la Cámara de Diputadas y Diputados y la mitad del Senado. Cabe señalar que estas votaciones son obligatorias.

¿Dónde voto en las Elecciones 2025?

Para conocer tu local de votación, la dirección y la mesa donde votas, el Servicio Electoral habilitó el sistema de "Consulta de Datos Electorales".

Para acceder a él solo debes ingresar a su sitio web en este enlace o pinchando la imagen de abajo y seguir los pasos.

  • Escribir tu RUT, sin puntos y con guion.
  • Completar el ReCaptcha.
  • Pinchar en "Consultar".

En la plataforma podrás conocer tus datos como la circunscripción en la que estás inscrito y el distrito.

Allí puedes revisar el nombre de tu local de votación, su dirección y la mesa donde sufragarás.

También podrás saber si fuiste elegido para ser vocal de mesa o miembro del Colegio Escrutador.

¿Quiénes son mis candidatos?

A través del sitio web del Servicio Electoral de Chile (Servel), los electores pueden conocer quiénes son los candidatos de su división territorial.

En la elección de diputados y diputadas, depende del distrito al que pertenece su domicilio electoral.

En tanto que para los senadores solo se vota en 7 regiones:

  • Arica y Parinacota
  • Tarapacá
  • Atacama
  • Valparaíso
  • Maule
  • La Araucanía
  • Aysén

Para consultar por tu candidato o candidata en las elecciones del domingo 16 de noviembre, debe seguir los siguientes pasos:

  • Entrar a este enlace del Servel
  • Ingresa tu RUT sin puntos y con guión
  • Se desplegará la lista de candidatos presidenciales y de diputado

