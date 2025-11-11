¿Dónde voto en las Elecciones 2025? Consulta acá tu local, dirección y mesa de votación - Chilevisión

El Servicio Electoral habilitó un sistema para que la ciudadanía revise en qué local de votación emitir su sufragio, dirección y mesa. Acá el detalle.

El próximo domingo 16 de noviembre se llevarán a cabo las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025 en nuestro país.

En los comicios, la ciudadanía escogerá al próximo presidente de la República, así como la totalidad de la Cámara de Diputadas y Diputados y la mitad del Senado. Cabe señalar que estas votaciones son obligatorias.

¿Dónde voto en las Elecciones 2025?

Para conocer tu local de votación, la dirección y la mesa donde votas, el Servicio Electoral habilitó el sistema de "Consulta de Datos Electorales".

Para acceder a él solo debes ingresar a su sitio web en este enlace o pinchando la imagen de abajo y seguir los pasos.

Escribir tu RUT, sin puntos y con guion.

Completar el ReCaptcha.

Pinchar en "Consultar".

En la plataforma podrás conocer tus datos como la circunscripción en la que estás inscrito y el distrito.

Allí puedes revisar el nombre de tu local de votación, su dirección y la mesa donde sufragarás.

También podrás saber si fuiste elegido para ser vocal de mesa o miembro del Colegio Escrutador.

¿Quiénes son mis candidatos?

A través del sitio web del Servicio Electoral de Chile (Servel), los electores pueden conocer quiénes son los candidatos de su división territorial.

En la elección de diputados y diputadas, depende del distrito al que pertenece su domicilio electoral.

En tanto que para los senadores solo se vota en 7 regiones:

Arica y Parinacota

Tarapacá

Atacama

Valparaíso

Maule

La Araucanía

Aysén

Para consultar por tu candidato o candidata en las elecciones del domingo 16 de noviembre, debe seguir los siguientes pasos: