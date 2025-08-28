 “No tengo problema en pagar”: Daniel Fuenzalida abordó acusación de millonaria deuda con Rosario Bravo - Chilevisión
28/08/2025 09:55

El comunicador reconoció que existen pagos pendientes correspondientes al cierre del negocio que tenían por el podcast, pero que en ningún caso ha desconocido la deuda.

El conflicto entre Rosario Bravo y Daniel Fuenzalida sumó un nuevo capítulo luego de que saliera a la luz una millonaria deuda que mantendría el animador con su exsocia. 

La enfermera e influencer reveló que el exHuevo le debía dinero correspondiente a su trabajo en el podcast “¿Cómo están los weones?”.

Según explicó la también influencer a Que te lo digo, se trata de “una suma considerable y es importante que se respete lo que corresponde”.

Daniel Fuenzalida responde a millonaria deuda

Daniel Fuenzalida abordó los cuestionamientos y envió su respuesta al mencionado programa, aclararando que efectivamente existen pagos pendientes y que él mismo ha estado en contacto permanente con su contadora para dividir el dinero.

De acuerdo a lo que explicó, se trata de montos de “cuadraturas de la últimas facturas y de lo percibido por youtube”, debido a que “se está cerrando un negocio, no es una deuda”

Sobre el elevado monto que está pendiente reconoció que “sí, es verdad. Es un valor aproximado o incluso más que eso. Yo no tengo problema en pagar cuando se cierre esto. Está dinero está, es un cierre de negocio”.

En ese sentido, aclaró que con Rosario Bravo solo mantiene contacto por medio de los abogados y la contadora.

Es un cierre de negocio, acá no se está desconociendo absolutamente nada. No es una deuda, lo recalco, es una cuadratura”, insistió el comunicador. 

Finalmente, envió un mensaje a su exsocia por su reclamo mediático: “esto es un cierre de negocio. Si Rosario lo quiere ver por otro lado, y quiere seguir haciendo un show de esto, no es eso”.

“De aquí en adelante lo ve mi abogado y mi contadora. No esto desconociendo nada, se está haciendo la cuadratura y no hay demandas de por medio ni mucho menos”, cerró. 

