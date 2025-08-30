 “No bajaban de...”: Revelan cuánto ganaban Rosario Bravo y Daniel Fuenzalida en su podcast - Chilevisión
Minuto a minuto
Evelyn Matthei busca frenar pérdidas de respaldos y llama a colaboradores de Sebastián Piñera Muere Luisa Riveros, histórica dirigenta que denunció los crímenes de la dictadura ante el Papa Detienen a sospechoso del crimen de mujer asesinada tras no dejarse adelantar en San Pedro de la Paz Los próximos 28 y 29 de noviembre: Cuál es el monto que tiene que superar la Teletón 2025 “Se está pasando 10 pueblos”: Johannes Kaiser criticó sanción a Natalia Valdebenito por rutina
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
30/08/2025 11:59

“No bajaban de...”: Revelan cuánto ganaban Rosario Bravo y Daniel Fuenzalida en su podcast

El influencer experto en finanzas Francisco Ackermann aseguró que la dupla ganaba una millonaria cifra mensual, debido a que se encontraban dentro los podcast más escuchados.

Publicado por Gabriela Valdés

Hace unos días Rosario Bravo reveló que Daniel Fuenzalida le debe dinero por su trabajo en el podcast "¿Cómo están los weones?".

La enfermera aseguró en Que te lo digo que se trata de "una suma considerable y es importante que se respete lo que corresponde”.

Por su parte, Fuenzalida habló sobre el millonario monto y aseguró que “sí, es verdad. Es un valor aproximado o incluso más que eso. Yo no tengo problema en pagar cuando se cierre esto. El dinero está, es un cierre de negocio”.

¿Cuánto dinero se manejaba en el podcast de Rosario y ExHuevo?

El podcast "¿Cómo están los weones?", tenía 137.000 suscriptores y el capítulo más visto, emitido hace un año, logró 518.000 visualizaciones. Por otra parte, ocupaba el primer lugar en las listas de los más escuchados.

En conversación con Las Últimas Noticias, Francisco Ackermann, influencer del área de finanzas y quien actualmente tiene tres podcast, asegura que "los sponsors con menos exposición pagan $1.500.000 mensual aproximadamente y los que tienen más intervenciones llegan a los $3.000.000".

Con respecto a cuanto ganaban Fuenzalida y Bravo por su podcast, Ackermann señaló que "ellos no bajaban de los $15.000.000 mensuales por sponsor".

Por otra parte, el influencer indicó que los podcast también generan ingresos por las visualizaciones en las plataformas en que son exhibidos. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025: Descubre quiénes son beneficiarios de los $88 mil

Lo último

Lo más visto

Acribillado junto a su pareja: Qué se sabe del crimen de “Baby Bandito” en Cerro Navia

Kevin Olguín y su pareja, identificada con las iniciales K.P.R.H., fueron impactados por más de 20 disparos durante la madrugada de este sábado en la comuna de Cerro Navia.

30/08/2025

“Aventura de una noche”: La enigmática publicación de Karol Dance tras infidelidad

El animador se grabó con una canción de Aerosmith de fondo que habla sobre la infidelidad y el castigo que se recibe por ello.

30/08/2025

Pablo Chill-E explotó tras críticas por dichos contra Kast y Kaiser: “Me vienen a tratar a mí de...”

El cantante urbano respondió a quienes lo calificaron como "cafiche del Estado" tras una incendiaria opinión en redes sociales.

29/08/2025

Teletón 2025: La lista completa de artistas internacionales que cerrarán show en el Estadio Nacional

El cierre de la cruzada solidaria de 27 horas de duración volvera al recinto de Ñuñoa después de dos versiones realizadas en la Quinta Vergara.

29/08/2025