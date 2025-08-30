“No bajaban de...”: Revelan cuánto ganaban Rosario Bravo y Daniel Fuenzalida en su podcast - Chilevisión

El influencer experto en finanzas Francisco Ackermann aseguró que la dupla ganaba una millonaria cifra mensual, debido a que se encontraban dentro los podcast más escuchados.

Hace unos días Rosario Bravo reveló que Daniel Fuenzalida le debe dinero por su trabajo en el podcast "¿Cómo están los weones?".

La enfermera aseguró en Que te lo digo que se trata de "una suma considerable y es importante que se respete lo que corresponde”.

Por su parte, Fuenzalida habló sobre el millonario monto y aseguró que “sí, es verdad. Es un valor aproximado o incluso más que eso. Yo no tengo problema en pagar cuando se cierre esto. El dinero está, es un cierre de negocio”.

¿Cuánto dinero se manejaba en el podcast de Rosario y ExHuevo?

El podcast "¿Cómo están los weones?", tenía 137.000 suscriptores y el capítulo más visto, emitido hace un año, logró 518.000 visualizaciones. Por otra parte, ocupaba el primer lugar en las listas de los más escuchados.

En conversación con Las Últimas Noticias, Francisco Ackermann, influencer del área de finanzas y quien actualmente tiene tres podcast, asegura que "los sponsors con menos exposición pagan $1.500.000 mensual aproximadamente y los que tienen más intervenciones llegan a los $3.000.000".

Con respecto a cuanto ganaban Fuenzalida y Bravo por su podcast, Ackermann señaló que "ellos no bajaban de los $15.000.000 mensuales por sponsor".

Por otra parte, el influencer indicó que los podcast también generan ingresos por las visualizaciones en las plataformas en que son exhibidos.