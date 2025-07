“No estar aquí...”: La enfática reacción de Rosario Bravo tras polémica con Daniel Fuenzalida - Chilevisión

El animador aseguró que se reunirá con Rosario Bravo este lunes para grabar contenido y comentó: "Somos profesionales, siempre profesionales".

Rosario Bravo conversó en exclusiva con Primer Plano este domingo y se refirió a las acusaciones de Daniel Fuenzalida en medio de la polémica por la inscripción de la frase "¿Cómo están los we...?".

Fuenzalida reveló que este lunes grabará contenido junto con Rosario debido a temas contractuales, por lo que esta última fue consultada al respecto.

Rosario Bravo contestó a dichos de Daniel Fuenzalida

"Fue muy lindo el proyecto y que nos vemos mañana, tenemos que grabar. Somos profesionales, siempre profesionales", señaló Daniel.

En respuesta, Rosario comentó: "Salí solo por respeto porque me están avisando que están desde antes de las 10 de la noche aquí, los vecinos ya estaban podridos en el chat pidiendo que por favor haga algo".

La comunicadora declinó entregar detalles sobre los dichos de Daniel: "Yo el tema ya lo tengo súper cerrado (...) a mí no me gusta la tele, no me gusta la farándula, me hubiera encantado no estar aquí".

Ante su reticencia sobre el tema, Julio César Rodríguez le preguntó a Rosario por la presunta grabación de este lunes: "Yo estoy chata ya del tema, yo lo único que quiero es salir de este asunto, yo el tema ya lo cerré y lo que tenga que hablar con él, lo hablaré con él en privado", sentenció Rosario.

"Quiero cerrar esto, para mí ha sido muy incómodo toda esta situación (...) no puedo, si hubiese querido hablar y si me gustara esta situación estaría sentada allá por buena plata y no quise", agregó Bravo.

Finalmente, Rosario agradeció a Daniel por haber concretado el traspaso del dominio: "Encuentro muy loable que haya sido justo en transferírmela completa", cerró.

