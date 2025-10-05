“No le tengo miedo a nadie”: Sergio Marabolí acusó amenazas por parte de Daniel Fuenzalida - Chilevisión

"No tengo tejado de vidrio como lo has tenido tú", aseguró Sergio Marabolí, quien además agregó que Fuenzalida "me importa cero ahora".

El periodista Sergio Marabolí aseguró haber recibido amenazas por parte de Daniel Fuenzalida, tras haber abordado la polémica con Rosario Bravo.

Marabolí respondió con todo y aseguró que Daniel "como persona se me cayó del cielo a la tierra (...) porque yo lo quería".

¿Qué dijo Sergio Marabolí?

Durante el último capítulo del programa Sígueme, Michel Roldán expuso que Daniel Fuenzalida aún no habría resuelto los temas monetarios con Rosario Bravo, quien le habría confirmado dicha información.

En paralelo, Sergio estaba contestando mensajes de Daniel: "Dice: 'Estoy harto de ustedes porque me están matando, porque lo que pasó...' Bueno, el problema no es mío, el problema es de él, el tema de Rosario Bravo lo han tratado todos los medios y me escribe a mí".

Según el relato de Marabolí, Daniel tenía la intención de divulgar información sobre Sergio que no era real, a raíz de su molestia por abordar la polémica con Rosario.

"Primero, Daniel, yo no le tengo miedo a nadie, a nadie, y menos a ti, tus amenazas me resbalan porque no tengo tejado de vidrio como lo has tenido tú", arremetió el periodista, quien además agregó que Fuenzalida "me importa cero ahora como animador".

Respecto de los mensajes enviados, Marabolí aseguró: "No quiero involucrar a gente que no corresponde", y luego comentó: "Estoy harto de tus amenazas".

"A mí me da lata porque encuentro que la persecución es de delincuentes y Daniel no es delincuente", concluyó el periodista, quien se mostró molesto durante la conversación.