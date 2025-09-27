 “Me puedo morir en paz”: Daniel Fuenzalida celebró titulación de su hija con importante logro - Chilevisión
27/09/2025 10:37

“Me puedo morir en paz”: Daniel Fuenzalida celebró titulación de su hija con importante logro

El animador destacó la perseverancia, organización y fortaleza de su hija Ignacia, quien se tituló de enfermería a los 23 años.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes Daniel Fuenzalida celebró con todo la titulación de su única hija Ignacia, quien a sus 23 años se convirtió en enfermera.

En ese contexto, el animador destacó las cualidades de su hija y todo el trabajo que realizó para conseguir su título universitario, pero también reconoció el trabajo que han hecho como padres con Francisca Toro, su expareja.

¿Qué dijo Daniel Fuenzalida sobre su hija?

"Me puedo morir tranquilo. Le dejamos, junto a su mamá, educación, valores y ahora una carrera. La pega está hecha", señaló Fuenzalida en conversación con LUN.

En esa misma línea, aseguró que Ignacia "prefería no salir, ni carretear, sino más bien quedarse en la casa estudiando. También la apoyé mucho cuando tuvo que hacer su práctica. Ignacia siempre fue muy organizada, así que las notas siempre salieron bien".

La joven comenzó su carrera durante la pandemia y pasó la mayor parte de esos años tomando clases online, sin tener contacto con sus compañeros ni tampoco participando de los eventos de bienvenida típicos de las universidades. Además, vivió la muerte de sus abuelos paternos.

"Le afectó mucho porque eran sus tatas, pero no para no seguir con su propósito. Durante su carrera se puso a pololear y ya lleva cuatro años con Tomás. Supo organizarse super bien, los tiempos del estudio, del pololeo, de hija, de amiga. Ella es muy madura y bien organizada", sentenció Daniel.

Finalmente, el animador aseguró que intenta aconsejar a su hija sin proyectar deseos propios, lo que ha facilitado que ella constantemente le pida su opinión sobre diversos temas y expanda sus opciones hacia otros rubros, como emprender.

Revisa la publicación de Instagram:

