Daniel Fuenzalida “cerró ciclos” con llamativo mensaje: “Apartando a personas malagradecidas” - Chilevisión

A través de redes sociales, el animador de televisión aseguró que está "cerrando los ciclos y tratando de aprender". La reflexión llega después de meses del polémico quiebre con su compañera de podcast.

Daniel Fuenzalida compartió un llamativo mensaje por el 9 de septiembre de 2025 que, según la numerología, significaría un día de "cierre de ciclos".

A través de Instagram, el animador escribió: "9/9/2+0+2+5=9, año 9. Cierra ciclos". Luego, sorprendió con un texto que podría estar relacionado con sus últimas polémicas.

"Así es y yo cerrando los ciclos y tratando de aprender. Apartando a las personas que me hacen y me hicieron mucho daño, además de malagradecidas. Pero vamos pa adelante como siempre", decretó Fuenzalida.

El polémico año de Daniel Fuenzalida

No ha sido un año fácil para el comunicador. En julio pasado se reveló el fin de su podcast "¿Cómo están los weones?", luego que su compañera Rosario Bravo lo acusara de traición.

La enfermera manifestó su molestia tras enterarse de que Fuenzalida inscribió el nombre del programa ante la INAPI. Una acción que, según reportes del momento, la realizó sin su consentimiento ni autorización.

Tras la controversia, la dupla finalizó su proyecto y Daniel traspasó el nombre a Rosario. No obstante, semanas después, Bravo reveló que el locutor le debería varios millones por concepto de auspicios.

Además de lo anterior, se dio a conocer que Fuenzalida posee varios nombres y dominios de medios de comunicación y figuras del espectáculo. Un "modus operandi" que ha generado opiniones divididas en redes sociales.

Revisa la publicación acá: