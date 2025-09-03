 Ex de Daniel Fuenzalida destapó desconocida conducta de Rosario Bravo: “Se obsesionó con…” - Chilevisión
03/09/2025 19:47

Ex de Daniel Fuenzalida destapó desconocida conducta de Rosario Bravo: “Se obsesionó con…”

Tras varias semanas de fuego cruzado entre los comunicadores, la ex pareja de Fuenzalida acusó a Rosario de ser "una mosca muerta" y cuestionó el actuar de la enfermera.

Publicado por CHV Noticias

Tras varias semanas del conflicto que terminó en el fin del conocido podcast “Cómo están los weones” de Daniel Fuenzalida y Rosario Bravo, las acusaciones entre ambos bandos continúan.

En esta ocasión, fue la expareja del animador la que entregó su versión al panelista Sergio Rojas en el programa Que te lo digo, espacio en el que destapó un supuesto antiguo comportamiento de Bravo cuando aún eran socios.

“Esta h… se obsesionó con Daniel desde el minuto uno. ¿O encuentras normal que le escribiera a las 3 o a las 5 de la mañana?”, acusó en conversación con Rojas.

Ex de Daniel Fuenzalida contra Rosario Bravo

Además de dar a conocer que la enfermera la enviaba mensajes a su entonces pareja a altas horas la madrugada, la mujer acusó que Bravo “es una mosca muerta, la detesto”.

En el mismo espacio, la panelista Carla Ballero, cuestionó la versión, consultando: “¿Y no será que Daniel le decía esas cosas a la polola y no era real?”.

Ante esto, Rojas respondió: “No, pero si dormía con la polola, le sonaba la cuestión y la polola veía que decía ‘Rosario’”.

Publicidad

