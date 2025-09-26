“Este merito es tuyo...”: Daniel Fuenzalida celebró importante logro de su hija y generó reacciones - Chilevisión

Mediante su cuenta de Instagram, el comunicador realizó una expresiva publicación para felicitar a su hija Ignacia luego de que cumpliera una meta.

A través de sus redes sociales, Daniel "exHuevo" Fuenzalida festejó con fotografías y un sentido mensaje la distinción máxima de su hija Ignacia.

En la publicación, el conductor de televisión le dedicó palabras de orgullo y admiración, felicitándola por haber finalizado la carrera que comenzó durante la pandemia y alcanzar el título de enfermera profesional.

"Felicidades, mi amor, sacaste tu carrera adelante a pesar de la partida de los tatas, que seguramente están muy orgullosos arriba", agregó.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

El festejo de ex huevo Fuenzalida por importante logro de su hija

Mediante su cuenta de Instagram, el comunicador publicó fotografías de Ignacia en donde se le ve junto a su título de enfermera de la Universidad de Los Andes y un ramo de flores.

"Y llegó el día!!! Mi Ignacia Fuenzalida se tituló de enfermera FELICITACIONES", comenzó en la descripción.

"Un tremendo logro de ella. Fue un proceso muy lindo que comenzó en pandemia. Felicidades, mi amor [...] este mérito es tuyo y siempre te vamos a acompañar en todos tus procesos", agregó, para finalizar con palabras éxito y apoyo.

"Disfruta cada momento de tu etapa laboral con los éxitos y fracasos siempre estaré ahí para lo que me necesites , te amo y a seguir viviendo cada dia de la vida...Tu papá", finalizó en el post que tiene más de 19 mil me gustas y 500 comentarios de usuarios que se sumaron a las felicitaciones.