“Una parte muy menor…”: Rosario Bravo reveló primer paso de Daniel Fuenzalida para saldar millonaria deuda - Chilevisión

La enfermera reconoció que su excompañero de podcast le realizó un primer pago de lo que le debía tras el fin de su proyecto, aunque señaló que se trata solo de una parte menor de las ganancias a repartir.

Rosario Bravo reveló que Daniel Fuenzalida dio un importante paso con respecto a la deuda con la que quedó pendiente tras el fin de su podcast "¿Cómo están los weones?".

Todo comenzó tras el fin del programa que realizaban juntos en redes sociales, luego de que se conociera que el animador había registrado a su nombre el proyecto que era de ambos.

A raíz del quiebre, la enfermera reveló que había una millonaria deuda pendiente, la que en estos días comenzó a saldarse.

“Una parte muy menor ya fue pagada, que es de las visualizaciones de Youtube”, reveló Rosario Bravo en conversación con Plan Perfecto.

También contó que todo esto quedó en manos de los abogados de cada uno, pues entre ellos no existe contacto: “Lo digo porque tengo que ser transparente también con eso. Yo veo en él la intención de pagar, pero también hay que pagar lo que corresponde pagar y hay que revisarlo todo antes de aceptar un monto”.

“Yo nunca he dicho que él no quiere ponerse al día, sino que hay que aclararlo porque fue algo que manejaba él”, agregó.

Daniel Fuenzalida comenzó pago de su deuda

Daniel Fuenzalida también abordó detalles de la deuda y señaló que “a través del abogado aclarar todo lo posible, que todo quede transparente como ha sido mi intención desde el primer momento en que se terminó el podcast”.

“Entre abogados se están hablando y ya está todo claro. Se transfirió una parte que era las visualizaciones de Youtube y ahora simplemente se está cuadrando una factura y una que faltaba cobrar por parte de nosotros pero que es cosa de sumarla y cuadrar toda la suma final”, insistió.