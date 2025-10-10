 “Lo más difícil que me ha tocado”: Daniel Fuenzalida confesó estar viviendo una pesadilla - Chilevisión
10/10/2025 12:37

“Lo más difícil que me ha tocado”: Daniel Fuenzalida confesó estar viviendo una pesadilla

A través de redes sociales, el comunicador se sinceró con sus seguidores sobre su estado actual tras enfrentar meses de críticas en su contra.

Publicado por CHV Noticias

Daniel "exHuevo" Fuenzalida confesó estar viviendo una pesadilla en medio de las críticas en su contra a raíz de la polémica y el quiebre con Rosario Bravo por el registro del podcast que ambos compartían. 

En sus historias de Instagram, el conductor radial habilitó un buzón de preguntas para interactuar con sus fans, quienes comenzaron a consultarle cómo ha enfrentado las críticas en el último tiempo. 

"Ha sido muy difícil, lo más difícil que me ha tocado", comenzó respondiendo Fuenzalida. 

Daniel "exHuevo" Fuenzalida reconoce estar viviendo una pesadilla tras meses de críticas

A tres meses de que se conociera la acusación de Rosario Bravo de que Fuenzalida había inscrito la marca del podcast "¿Cómo están los weones?" a su nombre, el animador ha sido foco de diversos cuestionamientos. 

Tras el quiebre con la enfermera, surgieron diversas voces denunciando haber sido víctimas de malas prácticas del comunicador.

Fue en esa línea que recientemente, el "exHuevo" confesó a sus fans: "Espero que llegue el tiempo de poner punto final a esta pesadilla, y con hechos demostrar cómo han sido las cosas.

Asimismo, adelantó en una siguiente historia que "ese tiempo no debería pasar de este fin de semana". 

