“Es bastante lamentable”: Revelan por qué Rosario Bravo no acepta acuerdo con Daniel Fuenzalida - Chilevisión

Juan Pablo Zamora, representante de la influencer, señaló que todavía no ha podido hacer el cálculo total de la deuda, ya que cada vez van apareciendo más elementos que abultan los montos.

El abogado de Rosario Bravo respondió a la publicación que realizacó el lunes Daniel Fuenzalida, donde abordó la polémica por las deudas del podcast que tenían juntos, "¿Cómo están los w...?".

A pesar de los dichos del comunicador, que aseguró que se le transfirieron $54.433.184 y quedaba una deuda de $53.429.566, Juan Pablo Zamora, aseguró que todavía las partes no llegan a un acuerdo satisfactorio con respecto a los montos.

“No hemos llegado a un acuerdo por los montos totales que Daniel le debe a Rosario. No hay acuerdo, todas las semanas aparecen nuevos montos”, señaló en conversación con LUN.

En relación a lo adeudo, el defensor de Rosario detalló que “al principio eran montos que estaban justificados en base a las facturas de la productora de él, pero resulta que ahora también hay boletas personales. Hay un desorden importante”.

Diferencia en los montos adeudados

El abogado de Rosario Bravo reconoció que todavía no se ha podido establecer el monto total de la deuda por su participación en el podcast ¿Cómo están los w...?, debido a que no tienen respaldo de los ingresos por auspicios.

“El monto que está ahí, es el que sacó de su imaginación porque no hay acuerdo. Eso es bastante lamentable porque rompe negociaciones que en algún momento se pusieron difíciles y que mejoraron con la intervención del abogado de él. Lo que yo veo aquí es que no hay intenciones de resolver este problema”, aseguró en relación a Daniel Fuenzalida.

Incluso, Bravo señaló que es común que cada vez que preguntan por otros ítem que “nos parecen raros que no estén incluidos, aparece más plata. Pagó las visualizaciones, pero no hemos terminado de determinar cuánto le debe a Rosario por auspicios”.

“De todo lo que le debe ella ha recibido la mitad. Todavía le debe más de la mitad de lo que se generó. Y las cosas que estamos encontrando son del año pasado incluso. El desorden es tremendo y esto me parece poco serio”, expuso el representante de Rosario Bravo.