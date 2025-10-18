 Él es 28 años mayor: Rosario Bravo celebró 6 años de matrimonio con curiosa anécdota - Chilevisión
18/10/2025 15:21

Él es 28 años mayor: Rosario Bravo celebró 6 años de matrimonio con curiosa anécdota

La enfermera también publicó una serie de videos y fotografías inéditas sobre su matrimonio con el médico Carlos Caorzi, con quien tiene 28 años de diferencia de edad.

Publicado por CHV Noticias

Este sábado, Rosario Bravo celebró seis años de matrimonio con su esposo, el doctor Carlos Caorzi y ambos sorprendieron con inéditos registros, así como también curiosas anécdotas sobre aquel día.

La pareja que tiene 28 años de diferencia de edad, se conoció cuando ella trabajaba como enfermera y él como jefe de un recinto hospitalario, pero el amor no nació hasta que Rosario terminó con su pareja anterior, momento en que Caorzi le confesó sus sentimientos.

¿Qué dijo Rosario Bravo y Carlos Caorsi?

"Hoy se cumplen 6 años. Nuestra familia y tu profundo amor es todo y más de lo que alguna vez soñé ¡Gracias a Dios por regalarme otro día más despertando al lado tuyo! ¡Que estos 6 años se multipliquen!", expresó Bravo.

La enfermera acompañó la publicación con una fotografía de la ceremonia civil, donde Carlos aparece con su uniforme de médico. Al respecto, Bravo comentó: "Carlitos vestido de doctor, yo sin maquillaje y los niños Caorsi como nuestros testigos. Después fuimos a comprar churros a la plaza Ossandón y volvimos a la Corporación SER a trabajar".

La anécdota causó sorpresa entre los internautas, quienes no dejaron pasar el detalle del uniforme que utilizó Caorsi, y luego él hizo su propia publicación con fotografías del matrimonio religioso, donde Rosario aparece vestida de novia y él utilizando un traje.

"Seis años como un espacio infinito de amor. Eres la estrella de esta constelación que nos une. Solo nosotros soñamos esta historia y Dios nos premió con nuestro regalo de amor, el Tote. Todo el resto desaparece y la paz de nuestros corazones nos une en este abrazo. Nada que explicar, nada que pensar, solo sentir este amor", escribió Caorsi.

Al respecto, Rosario respondió: "Ni en mis sueños me hubiera imaginado una vida contigo (...) nunca pensé que me iba a transformar en tu señora y formar una familia juntos. Hace 6 años la vida solo me da regalos, partiendo por ti".

Cabe destacar que Caorzi era el jefe de Rosario en un recinto hospitalario. Tiempo después, según explicó la influencer, el médico fundó la Corporación SER y la llevó a trabajar con él.

Rosario terminó su relación amorosa y Carlos confesó sus sentimientos, naciendo así el amor entre ellos. Incluso tuvieron un hijo, Salvatore.

Revisa las publicaciones de Instagram:

