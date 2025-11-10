Senado aprueba AC contra ministro Antonio Ulloa y lo destituye por vínculos con Hermosilla - Chilevisión

La Sala de la Cámara dio término a los 36 años de carrera del ahora ex ministro de la Corte de Apelaciones, quien además quedará inhabilitado por cinco años para ejercer cargos públicos.

Esta tarde, la Sala del Senado aprobó la Acusación Constitucional en contra del ahora ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa Márquez.

"Niego pertenecer a una red de corrupción al interior del Poder Judicial", dijo el magistrado tras explicar que su relación con el abogado Luis Hermosilla "fue circunstancial, precaria, diría yo".

Aunque bastaba con la aprobación de solo uno de los capítulos para dar por aprobada la AC, los parlamentarios dieron visto bueno a los tres. El primero con 44 votos a favor y 0 en contra: el segundo con 27 a favor y 8 en contra; y el tercero con 30 a favor y 7 en contra.

Con esto, la Cámara Alta dio término a los 36 años de trayectoria del abogado en el Poder Judicial. Además, quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos durante cinco años.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

En su defensa, Ulloa negó pertenecer a una red de corrupción al interior del Poder Judicial y descartó haber mantenido un vínculo cercano con el abogado Luis Hermosilla. "Fue circunstancial, precaria, diría yo", expresó.

“Jamás conversé con el señor Hermosilla respecto de una causa jurisdiccional administrativa, ya sea de la Corte de Copiapó o de la Corte de Santiago, en la cual él pudiera haber intervenido en la decisión que yo tomé”, afirmó.

Los tres capítulos aprobados de la AC contra Ulloa

El primer capítulo aprobado fue el relativo a la falta al deber de reserva, que da lugar al notable abandono de deberes. El ministro incurrió en cinco oportunidades en la filtración de resoluciones de causas que eran confidenciales.

El segundo capítulo aprobado guarda relación con su participación en la resolución de causas a pesar de tener conflictos de interés y por manifestar animadversión hacia los intervinientes. En la Sala se recordaron los casos del expresidente Sebastián Piñera y los hermanos Yarur.

Por último, la Sala aprobó el tercer capítulo, que plantea que intervino en la designación de ministros de la Corte y fiscales gestionando apoyo a los candidatos. El libelo hizo ver que estas conductas afectaron "la independencia y legitimidad del proceso de nombramientos".

Mira EN VIVO la AC contra Antonio Ulloa en el Senado: