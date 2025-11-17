Elecciones 2025: Revisa qué candidato ganó en cada comuna de la región Metropolitana - Chilevisión

Jeannette Jara se impuso en 39 comunas de la Región Metropolitana, José Antonio Kast obtuvo la mayoría en 9 y Evelyn Matthei lideró en 4. Revisa el detalle a continuación.
Este domingo se realizaron las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, donde quedaron definidos los dos nombres que competirán en la segunda vuelta del 14 de diciembre: la candidata oficialista Jeannette Jara y el líder republicano José Antonio Kast, con 26,85% y 23,92% a nivel nacional.
En la Región Metropolitana, los resultados mostraron una diferencia más amplia, Jara obtuvo el 31,1% de los votos, mientras que Kast alcanzó el 21,8%, posicionando a la candidata oficialista con una ventaja significativa en la región más poblada del país.
Con respecto a qué candidato ganó en qué comunas de la RM, Jeannette Jara ganó en las siguientes:
Por su parte, José Antonio Kast lideró en las siguientes comunas:
Mientras que Evelyn Matthei, quien alcanzó quinta mayoría a nivel nacional con un 12,46% y tercera en la región Metropolitana con un 16,4%, se quedó con las siguientes comunas:
