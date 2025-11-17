 Elecciones 2025: Revisa qué candidato ganó en cada comuna de la región Metropolitana - Chilevisión
17/11/2025 08:39

Elecciones 2025: Revisa qué candidato ganó en cada comuna de la región Metropolitana

Jeannette Jara se impuso en 39 comunas de la Región Metropolitana, José Antonio Kast obtuvo la mayoría en 9 y Evelyn Matthei lideró en 4. Revisa el detalle a continuación.

Publicado por Gabriela Valdés

Este domingo se realizaron las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, donde quedaron definidos los dos nombres que competirán en la segunda vuelta del 14 de diciembre: la candidata oficialista Jeannette Jara y el líder republicano José Antonio Kast, con 26,85% y 23,92% a nivel nacional.

En la Región Metropolitana, los resultados mostraron una diferencia más amplia, Jara obtuvo el 31,1% de los votos, mientras que Kast alcanzó el 21,8%, posicionando a la candidata oficialista con una ventaja significativa en la región más poblada del país.

¿Cómo votó la Región Metropolitana en estas elecciones 2025?

Con respecto a qué candidato ganó en qué comunas de la RM, Jeannette Jara ganó en las siguientes:

  • Tiltil
  • Curacaví
  • Alhué
  • San José de Maipo
  • Pirque
  • Isla de Maipo
  • El Monte
  • Talagante
  • San Bernardo
  • Peñaflor
  • Padre Hurtado
  • Maipú
  • Pudahuel
  • Puente Alto
  • La Pintana
  • La Florida
  • El Bosque
  • La Granja
  • San Ramón
  • Peñalolén
  • Macul
  • La Cisterna
  • Lo Espejo
  • Cerrillos
  • San Joaquín
  • San Miguel
  • Pedro Aguirre Cerda
  • Ñuñoa
  • Santiago
  • Estación Central
  • Lo Prado
  • Quinta Normal
  • Cerro Navia
  • Recoleta
  • Independencia
  • Renca
  • Conchalí
  • Quilicura
  • Huechuraba

Por su parte, José Antonio Kast lideró en las siguientes comunas:

  • San Pedro
  • Melipilla
  • Paine
  • Buin
  • Calera de Tango
  • María Pinto
  • Lampa
  • Colina
  • Lo Barnechea

Mientras que Evelyn Matthei, quien alcanzó quinta mayoría a nivel nacional con un 12,46% y tercera en la región Metropolitana con un 16,4%, se quedó con las siguientes comunas:

  • Vitacura
  • Las Condes
  • La Reina
  • Providencia

Para ver el detalle de los resultados Presidenciales y Parlamentarios puedes visitar el siguiente link o hacer clic en la imagen.

Publicidad

