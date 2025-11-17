Elecciones 2025: Revisa qué candidato ganó en cada comuna de la región Metropolitana - Chilevisión

Jeannette Jara se impuso en 39 comunas de la Región Metropolitana, José Antonio Kast obtuvo la mayoría en 9 y Evelyn Matthei lideró en 4. Revisa el detalle a continuación.

Este domingo se realizaron las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, donde quedaron definidos los dos nombres que competirán en la segunda vuelta del 14 de diciembre: la candidata oficialista Jeannette Jara y el líder republicano José Antonio Kast, con 26,85% y 23,92% a nivel nacional.

En la Región Metropolitana, los resultados mostraron una diferencia más amplia, Jara obtuvo el 31,1% de los votos, mientras que Kast alcanzó el 21,8%, posicionando a la candidata oficialista con una ventaja significativa en la región más poblada del país.

¿Cómo votó la Región Metropolitana en estas elecciones 2025?

Con respecto a qué candidato ganó en qué comunas de la RM, Jeannette Jara ganó en las siguientes:

Tiltil

Curacaví

Alhué

San José de Maipo

Pirque

Isla de Maipo

El Monte

Talagante

San Bernardo

Peñaflor

Padre Hurtado

Maipú

Pudahuel

Puente Alto

La Pintana

La Florida

El Bosque

La Granja

San Ramón

Peñalolén

Macul

La Cisterna

Lo Espejo

Cerrillos

San Joaquín

San Miguel

Pedro Aguirre Cerda

Ñuñoa

Santiago

Estación Central

Lo Prado

Quinta Normal

Cerro Navia

Recoleta

Independencia

Renca

Conchalí

Quilicura

Huechuraba

Por su parte, José Antonio Kast lideró en las siguientes comunas:

San Pedro

Melipilla

Paine

Buin

Calera de Tango

María Pinto

Lampa

Colina

Lo Barnechea

Mientras que Evelyn Matthei, quien alcanzó quinta mayoría a nivel nacional con un 12,46% y tercera en la región Metropolitana con un 16,4%, se quedó con las siguientes comunas:

Vitacura

Las Condes

La Reina

Providencia

Para ver el detalle de los resultados Presidenciales y Parlamentarios puedes visitar el siguiente link o hacer clic en la imagen.