Festival de Viña 2026: Revisa la parrilla completa de artistas y las fechas de venta de entradas - Chilevisión

22/11/2025 07:33

Festival de Viña 2026: Revisa la parrilla completa de artistas y las fechas de venta de entradas

La organización del festival reveló la lista oficial de artistas para su edición 2026, que se realizará entre el 22 y el 27 de febrero. Revisa acá los nombres confirmados y las fechas de preventa y venta general.

Publicado por Gabriela Valdés

Este viernes se dio a conocer la parrilla completa de artistas que integrará la próxima edición del Festival de Viña del Mar.

El festival latino más grande del mundo, se realizará entre el 22 y el 27 de febrero de 2026 y tendrá una cartelera encabezada por seis headliners y siete co-headliners.

Revisa el listado completo a continuación:

  • Gloria Estefan
  • Jesse y Joy
  • Yandel (Sinfónico)
  • Mon Laferte
  • Paulo Londra
  • Juanes
  • Bomba Estéreo
  • Pet Shop Boys
  • Matteo Bocelli
  • Nmixx
  • Ke Personajes
  • Pablo Chill-e
  • Milo J

En cuanto a los humoristas, hasta el momento solo ha confirmado la participación del imitador Stefan Kramer.

Venta de entradas Viña 2026

La preventa Santander y Entel estará disponible desde el miércoles 26 de noviembre a las 11:00 horas hasta el viernes 28 de noviembre a las 11:00 horas.

La venta general comenzará el viernes 28 de noviembre de 2025 a las 11:30 horas.

