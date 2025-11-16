“Vaya a votar”: Stefan Kramer llamó a sufragar con imitación de los 8 candidatos presidenciales - Chilevisión

El destacado comediante nacional hizo un llamado a votar este domingo 16 de noviembre con un video en el que se caracterizó de cada uno de los ocho aspirantes a llegar a La Moneda.

El comediante Stefan Kramer cerró su ciclo de imitaciones en este periodo de elecciones con un registro donde se caracterizó de los ocho candidatos presidenciales para movitar a los ciudadanos a ejercer su derecho a voto.

En el marco de los comicios presidenciales y parlamentarios de este domingo, el humorista publicó un video en su cuenta de Instagram que inició imitando a José Antonio Kast. "Aplica tu deber cívico para que después no andes reclamando", expresó.

Luego apareció como Jeannette Jara, afirmando que "todos nos ayudamos entre todos, y eso es súper lindo", para dar paso a su interpretación de Marco Enríquez-Ominami: "Esto es muy fácil, usted con un lápiz… No le pida el lápiz a la persona que esté de vocal de mesa".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Después fue el turno de Evelyn Matthei: "Yo voy a ser Presidenta, quiera o no quiera la gente". Para Harold Mayne-Nicholls utilizó sus clásicas metáforas futbolísticas: "Creo que es importante salir a la calle con energía, chispeza como decía Gary Medel".

Para Franco Parisi, en tanto, Kramer dijo: "Hazlo pacíficamente, que no te hagan leso", mientras que para imitar a Johannes Kaiser expresó: "Exige tu derecho a sufragar".

Finalmente, el imitador cerró el video interpretando a Eduardo Artés, lanzando frases como "la única arma de hoy es su lapiz, no vaya con lápiz rojo, aunque sea lindo, no sirve", "vaya a votar, ojalá con la mano izquierda" y "ejerza su labor ciudadana en esta dictadura del capitalismo".

Mira el video a continuación: