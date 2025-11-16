 “Vaya a votar”: Stefan Kramer llamó a sufragar con imitación de los 8 candidatos presidenciales - Chilevisión
16/11/2025 13:06

“Vaya a votar”: Stefan Kramer llamó a sufragar con imitación de los 8 candidatos presidenciales

El destacado comediante nacional hizo un llamado a votar este domingo 16 de noviembre con un video en el que se caracterizó de cada uno de los ocho aspirantes a llegar a La Moneda.

Publicado por CHV Noticias

El comediante Stefan Kramer cerró su ciclo de imitaciones en este periodo de elecciones con un registro donde se caracterizó de los ocho candidatos presidenciales para movitar a los ciudadanos a ejercer su derecho a voto.

En el marco de los comicios presidenciales y parlamentarios de este domingo, el humorista publicó un video en su cuenta de Instagram que inició imitando a José Antonio Kast. "Aplica tu deber cívico para que después no andes reclamando", expresó.

Luego apareció como Jeannette Jara, afirmando que "todos nos ayudamos entre todos, y eso es súper lindo", para dar paso a su interpretación de Marco Enríquez-Ominami: "Esto es muy fácil, usted con un lápiz… No le pida el lápiz a la persona que esté de vocal de mesa".

Después fue el turno de Evelyn Matthei: "Yo voy a ser Presidenta, quiera o no quiera la gente". Para Harold Mayne-Nicholls utilizó sus clásicas metáforas futbolísticas: "Creo que es importante salir a la calle con energía, chispeza como decía Gary Medel".

Para Franco Parisi, en tanto, Kramer dijo: "Hazlo pacíficamente, que no te hagan leso", mientras que para imitar a Johannes Kaiser expresó: "Exige tu derecho a sufragar".

Finalmente, el imitador cerró el video interpretando a Eduardo Artés, lanzando frases como "la única arma de hoy es su lapiz, no vaya con lápiz rojo, aunque sea lindo, no sirve", "vaya a votar, ojalá con la mano izquierda" y "ejerza su labor ciudadana en esta dictadura del capitalismo".

Mira el video a continuación:

