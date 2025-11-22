 “No perdonaré nunca...”: La polémica más comentada tras revelarse artistas de Viña 2026 - Chilevisión
22/11/2025 11:55

“No perdonaré nunca...”: La polémica más comentada tras revelarse artistas de Viña 2026

Algunos usuarios de internet señalaron que, por segundo año consecutivo, una reconocida cantante nacional fue la gran ausente dentro de los artistas confirmados a Viña 2026.

Publicado por CHV Noticias

Tras el reciente anuncio de la parrilla de artistas que se presentará en la próxima edición del Festival de Viña del Mar, una crítica se repitió a través de redes sociales.

Y es que, según algunos usuarios de internet, María José Quintanilla sería la gran ausente del certamen, por segundo año consecutivo.

Hay que recordar que desde el año pasado, momento en que el festival cambió de casa televisiva, los fanáticos han pedido que la artista se presente en la Quinta Vergara.

La crítica que se repitió durante el anuncio de los artistas que estarán en Viña 2026

La mayoría de los descargos se concentró en X. "No perdonaré nunca que por segundo año consecutivo no tomen en cuenta a una artista como María José Quintanilla", fue uno de los comentarios.

"¿De verdad Matteo Bocelli tiene más mérito que María José Quintanilla para llegar al festival? Qué mal que no se valore a los artistas chilenos", "quisiera entender por qué no invitaron a María José Quintanilla" y "María José Quintanilla también se merece estar en el Festival de Viña", fueron otras de las críticas que circularon en la red social. 

