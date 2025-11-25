 ¿Es el esposo? El video de María José Quintanilla que desmentiría rumores de quiebre matrimonial - Chilevisión
25/11/2025 12:49

¿Es el esposo? El video de María José Quintanilla que desmentiría rumores de quiebre matrimonial

En medio de las especulaciones, un registro viralizado en TikTok muestra a la cantante acompañada de un hombre que sería su marido.

Publicado por CHV Noticias

María José Quintanilla habría sido captada junto a su esposo, el kinesiólogo Eduardo Carrasco, en medio de los rumores de supuesta separación.

El registro, viralizado a través de TikTok, muestra a la cantante recibiendo el cariño de la gente durante un show en San Ramón.

Sin embargo, a los usuarios les llamó la atención la presencia de un hombre en medio de la multitud que acompañaba a Quintanilla.

"¿Es idea mía o el que baja de polera blanca es su esposo?", "va el esposo", "el de blanco es su esposo", "entonces es mentira que se separaron, siguen juntos", fueron parte de las reacciones al video.

Los rumores de separación de María José Quintanilla

La última vez que María José Quintanilla se refirió a los rumores de separación con su esposo fue en una entrevista con radio Rock and Pop.

En medio de una entrevista, la periodista Macarena Hansen le preguntó: "Si no me quieres contestar esto, no pasa nada, ¿estás soltera?".

Ante esto, Quintanilla, sorprendida por la pregunta, respondió: "¿La pregunta es si estoy soltera? No, estoy casada con mi música".

"Hace unos cuatro años, el deporte nacional es embarazarme o separarme, porque al parecer no es lo suficientemente válido ir a una entrevista y hablar de tu trabajo, sino que hablar de tu vida personal", apuntó la artista.

"Yo me pregunto, si uno va a una entrevista laboral, ¿es válido que te pregunten por tu vida personal o uno puede abstraerse? Se las dejo", remató.

Mira el video acá:

