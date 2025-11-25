 María José Quintanilla zanja rumores de ruptura con contundente mensaje: “Estoy muy...” - Chilevisión
25/11/2025 20:10

María José Quintanilla zanja rumores de ruptura con contundente mensaje: “Estoy muy...”

La cantante conversó con Plan Perfecto y disipó cualquier especulación sobre su presente amoroso.

Publicado por CHV Noticias

Tras varios meses de incertidumbre, María José Quintanilla disipó de manera definitiva los rumores que apuntaban a un supuesto quiebre matrimonial con su pareja, Eduardo Carrasco.

La ruptura, que partió siendo una especulación, terminó siendo desestimada por la propia cantante en uno de sus shows en San Ramón.

Un video en redes sociales mostraba a su esposo, Eduardo Carrasco, acompañándola a un costado del escenario en uno de sus recientes espectáculos musicales.

María José Quintanilla zanja rumores de ruptura: "Estoy muy feliz"

La artista conversó con Plan Perfecto y se encargó de zanjar cualquier especulación que quedara al respecto.

"Yo estoy muy feliz, si eso es lo que les preocupa", confirmando así que no se ha separado de su pareja, el kinesiólogo Eduardo Carrasco.

Al margen de lo anterior, Coté compartió una reflexión sobre su música y las relaciones humanas que giran en torno a ella.

"Suelo estar muy bien acompañada, porque con 28 personas es imposible estar mal acompañada", dijo de entrada, refiriéndose al equipo que la acompaña en sus shows.

"Ustedes saben cómo soy. Creo fielmente que mi voz es mucho más importante que quien me acompañe o no en la manera personal", añadió.

Mira acá el momento:

