 “Sin molestar a nadie”: Michelle Carvalho sorprendió en redes tras anunciar nuevo logro personal - Chilevisión
Minuto a minuto
“Ser mayoría y volver a gobernar”: Jara reaparece con discurso en Fiesta de los Abrazos del PC Minsal confirma caso importado de sarampión en la región Metropolitana Caso Huracán: Condenan a cinco exfuncionarios de Carabineros por montaje contra comuneros mapuches Grave accidente dejó cinco víctimas fatales en Mejillones: Tres son menores de edad PDI estará a cargo de investigar muerte de Andrés Caniulef: Estas serán las primeras diligencias
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
10/01/2026 16:31

“Sin molestar a nadie”: Michelle Carvalho sorprendió en redes tras anunciar nuevo logro personal

La exparticipante de Fiebre de Baile utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer una nueva adquisición y apuntó contra quienes la han criticado en este último tiempo.

Publicado por CHV Noticias

En las últimas horas, Michelle Carvalho sorprendió a sus seguidores en redes sociales al anunciar un nuevo logro personal y profesional.

A través de un post en su cuenta de Instagram, la modelo y comunicadora compartió imágenes en las que se le ve al interior de un nuevo departamento y firmando lo que parece el documento de compra. 

Logré mi cuarta propiedad, chicos”, escribió en la descripción antes de comenzar un mensaje destacando su esfuerzo. 

“Sin molestar a nadie”: Michelle Carvalho sorprendió en redes con nuevo logro personal

Con un párrafo extenso, la exparticipante de Fiebre de Baile explicó que decidió compartir este momento únicamente porque "ha trabajado duro más de un año" en medio de las críticas y "todo tipo de comentarios en redes sociales y televisión". 

Cuando el objetivo es claro, no hay nadie que me desconcentre”, señaló en su mensaje.

En la misma línea, la brasileña agregó que "mientras otros ocupan su tiempo en hablar mal de mí, yo pongo mi atención en todo lo que puedo lograr con esfuerzo y sin molestar a nadie".

Finalmente, Michelle aprovechó la instancia para motivar a sus seguidores a perseguir sus propias metas y adelantó que pronto mostrará el proceso de decoración de su nuevo departamento.

Publicidad

Destacamos

Noticias

PDI estará a cargo de investigar muerte de Andrés Caniulef: Estas serán las primeras diligencias

Lo último

Lo más visto

“La tía no sabía”: Sergio Rojas reveló visita a madre de Andrés Caniulef antes de que ella supiera de su muerte

Tras una publicación en su Instagram que se llenó de reacciones divididas, el animador optó por entregar un extenso desahogo a través de su canal de difusión.

10/01/2026

El día que tocó la cima: El hito profesional de Andrés Caniulef que hoy se recuerda tras su muerte

En 2012 el periodista alcanzó uno de los hitos más importantes de su trayectoria profesional, marcando un antes y un después en su carrera en televisión.

10/01/2026

“Basta de darle con la silla”: Reacción de Sergio Rojas tras muerte de Andrés Caniulef enfrenta a usuarios

Mientras algunos usuarios valoraron le gesto, otros le recordaron malos tratos que habría tenido con el fallecido periodista.

10/01/2026

Subió antiguas fotos juntos: La despedida de César Campos, ex pareja de Andrés Caniulef

César Campos expresó públicamente su dolor por la sorpresiva muerte del periodista, mientras Carabineros entregó antecedentes preliminares sobre las circunstancias del fallecimiento.

10/01/2026