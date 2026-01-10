“Sin molestar a nadie”: Michelle Carvalho sorprendió en redes tras anunciar nuevo logro personal - Chilevisión

La exparticipante de Fiebre de Baile utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer una nueva adquisición y apuntó contra quienes la han criticado en este último tiempo.

En las últimas horas, Michelle Carvalho sorprendió a sus seguidores en redes sociales al anunciar un nuevo logro personal y profesional.

A través de un post en su cuenta de Instagram, la modelo y comunicadora compartió imágenes en las que se le ve al interior de un nuevo departamento y firmando lo que parece el documento de compra.

“Logré mi cuarta propiedad, chicos”, escribió en la descripción antes de comenzar un mensaje destacando su esfuerzo.

Con un párrafo extenso, la exparticipante de Fiebre de Baile explicó que decidió compartir este momento únicamente porque "ha trabajado duro más de un año" en medio de las críticas y "todo tipo de comentarios en redes sociales y televisión".

“Cuando el objetivo es claro, no hay nadie que me desconcentre”, señaló en su mensaje.

En la misma línea, la brasileña agregó que "mientras otros ocupan su tiempo en hablar mal de mí, yo pongo mi atención en todo lo que puedo lograr con esfuerzo y sin molestar a nadie".

Finalmente, Michelle aprovechó la instancia para motivar a sus seguidores a perseguir sus propias metas y adelantó que pronto mostrará el proceso de decoración de su nuevo departamento.