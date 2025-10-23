 “Eso cansa”: Los descargos de Michelle Carvalho y su cruce con Raquel Argandoña tras su eliminación de Fiebre de Baile - Chilevisión
23/10/2025 13:57

“Eso cansa”: Los descargos de Michelle Carvalho y su cruce con Raquel Argandoña tras su eliminación de Fiebre de Baile

La brasileña no convenció al jurado lo que significó su salida del espacio, donde antes tuvo un cruce con parte del jurado. 

Michelle Carvalho se transformó en la nueva eliminada del exitoso programa Fiebre de Baile de Chilevisión, donde antes había sido el turno de Ignacia Cifuentes y Luis Jara. 

La brasileña no convenció al jurado y tras perder el duelo del lunes, este miércoles obtuvo un bajo puntaje que significó su salida del espacio, donde antes tuvo un cruce con parte del jurado. 

Los descargos de Michelle Carvalho en Fiebre de Baile

Todo partió cuando Raquel Argandoña le preguntó si estaba bailando solo por cumplir el contrato, ya que la veía sin actitud desde la llegada de Cata Days. 

"Estas equivocada y por comentarios como estos, los que me comparan con otra mujer me desanimo, pero no por ella, ella es una increíble mujer que me inspira, pero la comparación como si fuéramos objetos, eso cansa... Ella ha dicho que baila desde los 4 años, yo desde hace tres semanas", afirmó la ganadora de Gran Hermano Chile 2. 

Luego, cuando Argandoña le dijo que nadie en el jurado la ha comparado y solo le estaba haciendo una pregunta, la brasileña contestó.

"Pero es una pregunta con malicia, porque desde su llegada estas las comparaciones han sido constantes en redes sociales". 

Finalmente y luego de la nota de Vasco Moulian, que fue un 4, Michelle no pudo esconder su pena y se le escapó una lágrima, donde Diana Bolocco la contuvo y le entregó palabras de aliento, además recibió aplausos y el apoyo del público.

