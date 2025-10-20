 ¿Quién es Cata Days? La talentosa influencer que se suma a Fiebre de Baile - Chilevisión
Minuto a minuto
“Él no tenía idea”: Madre de asesinado en San Bernardo descartó vínculo con caso Krishna Aguilera EXCLUSIVO | Revelan video del fatal choque de delincuentes que dejó un niño fallecido en Recoleta “Siempre fuiste un héroe”: Pareja de piloto fallecido compartió emotivo último adiós Investigan doble parricidio en La Reina: La hipótesis de la muerte de un padre y sus hijos gemelos Asaltaron y huyeron: Lo que se sabe del robo que terminó con la muerte de un niño en Recoleta
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
20/10/2025 17:39

¿Quién es Cata Days? La talentosa influencer que se suma a Fiebre de Baile

La joven de 30 años se enfrentará este lunes a Carlyn Romero, quien también se suma a la competencia del exitoso estelar de Chilevisión.

Publicado por CHV Noticias

Este lunes será el debut televisivo de la influencer y bailarina Cata Díaz Oporto, que se suma a la competencia de Fiebre de Baile.

La joven de 30 años se suma al exitoso estelar de Chilevisión y su primer duelo será ante la ex chica reality Carlyn Romero, que también se incorpora al programa.

¿Quién es Cata Díaz, la nueva participante de Fiebre de Baile?

Catalina Díaz Oporto, conocida en redes sociales como Cata Days, es una creadora de contenidos oriunda de Valdivia y que desde hace poco más de 1 año está radicada en Santiago.

Con más de 470 mil seguidores en TikTok y otros 200 mil en Instagram, Cata ha conseguido popularidad en internet por su pasión por el baile, el makeup y la cercana relación con sus seguidores.

A través de redes sociales, la joven ha sacado aplausos con sus bailes durante las clases en la Academia de Conny Azúa. Anteriormente, se desempeñó como instructora de disciplinas como Zumba y twerk.

"Me dedico al baile desde chiquitita. Desde los 4 años comencé a meterme en gimnasia rítmica", señaló en una cápsula de Chilevisión.

En la misma pieza, aseguró que sus ritmos más fuertes son la música contemporánea, la bachata y el twerk.

La primera presentación de Cata Díaz en Fiebre de Baile será este lunes, después de la emisión de CHV Noticias Central.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Pensión de Invalidez sube su monto: Consulta con tu RUT cuánto recibes todos los meses

Lo último

Lo más visto

Tragedia en Recoleta: Confirman 1 niño fallecido tras choque a furgón escolar por delincuentes

Bomberos y equipos de emergencia se encuentran en la intersección de Santos Dumont con Humorista Carlos Helo para atender la emergencia. Carabineros descartó que haya otros menores en riesgo vital.

20/10/2025

Masivo corte de luz en Santiago: Afectó a más de 370 mil personas y a varias estaciones de Metro

Internautas en redes sociales han reportado problemas con el suministro eléctrico durante la tarde de este lunes.

20/10/2025

Indagan doble parricidio: Revelan identidad de hombre hallado muerto junto a sus hijos en La Reina

Se trata de un hombre de 62 años, quien fue encontrado muerto junto a sus dos hijos gemelos de 17 años en su domicilio en la comuna de La Reina.

20/10/2025

VIDEO | Completamente a oscuras: Así vivieron los pasajeros el corte de luz en la Línea 4 del Metro

Usuarios de redes sociales compartieron registros de cómo se vivió el momento al interior de una estación de la Línea 4 del Metro de Santiago. 

20/10/2025