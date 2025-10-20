¿Quién es Cata Days? La talentosa influencer que se suma a Fiebre de Baile - Chilevisión

La joven de 30 años se enfrentará este lunes a Carlyn Romero, quien también se suma a la competencia del exitoso estelar de Chilevisión.

La joven de 30 años se suma al exitoso estelar de Chilevisión y su primer duelo será ante la ex chica reality Carlyn Romero, que también se incorpora al programa.

¿Quién es Cata Díaz, la nueva participante de Fiebre de Baile?

Catalina Díaz Oporto, conocida en redes sociales como Cata Days, es una creadora de contenidos oriunda de Valdivia y que desde hace poco más de 1 año está radicada en Santiago.

Con más de 470 mil seguidores en TikTok y otros 200 mil en Instagram, Cata ha conseguido popularidad en internet por su pasión por el baile, el makeup y la cercana relación con sus seguidores.

A través de redes sociales, la joven ha sacado aplausos con sus bailes durante las clases en la Academia de Conny Azúa. Anteriormente, se desempeñó como instructora de disciplinas como Zumba y twerk.

"Me dedico al baile desde chiquitita. Desde los 4 años comencé a meterme en gimnasia rítmica", señaló en una cápsula de Chilevisión.

En la misma pieza, aseguró que sus ritmos más fuertes son la música contemporánea, la bachata y el twerk.

La primera presentación de Cata Díaz en Fiebre de Baile será este lunes, después de la emisión de CHV Noticias Central.