 “¿Intencional o accidente?”: Skar protagonizó hilarante momento durante ensayo de Fiebre de Baile - Chilevisión
Minuto a minuto
Ataque directo y no robo: Revelan nuevos antecedentes en crimen de escolar de 16 años en Viña del Mar Huyó dos veces de prisión en Chile y una en Bolivia: Asesino experto en fugas fue extraditado desde Paraguay Incendió afectó a piso 18 en edificio de Santiago: Fueron evacuadas 150 personas ¿Quién es Juan Beltrán?: Principal sospechoso en desaparición de Krishna Aguilera tiene un amplio prontuario policial Estarían identificados: Revelan video de principales sujetos de interés de crimen de estudiante en Viña del Mar
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
17/10/2025 15:26

“¿Intencional o accidente?”: Skar protagonizó hilarante momento durante ensayo de Fiebre de Baile

El momento fue captado por el bailarín acompañante de la influencer, Mauricio Castillo, y publicado en sus redes sociales.

Publicado por CHV Noticias

Skarleth Labra protagonizó un divertido momento al golpear sin querer a su bailarín acompañante, Mauricio Castillo, durante los ensayos de Fiebre de Baile.

El momento fue documentado por el bailarín y publicado a través de sus redes sociales junto al texto "¿intencional o accidente?".

El registro fue acompañado por la descripción: "Funa a Skarleth por pegarme en los ensayos de Fiebre de Baile".

Ante esto, la influencer comentó el video y le señaló al bailarín: "JAJAJA perdóname".

Mira el video a continuación:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aumentó el Bono Bodas de Oro: Revisa el nuevo monto, requisitos y cómo postular

Lo último

Lo más visto

¿Dónde está Krishna Aguilera? La cronología de la joven desaparecida que conmociona a San Bernardo

Fue a una fiesta con un hombre de 44 años y la madrugada del 4 de octubre se le perdió el rastro. El caso de Krishna ha dejado una persona detenida, cuatro casas allanadas e inquietantes dudas sobre lo ocurrido esa noche.

17/10/2025

“Mi único gran amor”: Pareja de piloto fallecido conmueve con emotivos mensajes tras tragedia

La joven deportista recurrió a sus redes sociales para despedir al piloto, con quien llevaba casi 10 años de relación.

17/10/2025

VIDEO | Revisa acá completa la primera franja electoral de los candidatos a la presidencia 2025

Este viernes 17 de octubre se transmitió la primera franja electoral rumbo a las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre. Mira la franja a continuación.

17/10/2025

¿Te fijaste? El gesto de Raquel Argandoña con María José Quiroz tras polémica en Fiebre de Baile

La jurado del estelar de Chilevisión y la actriz tuvieron un tenso momento en Fiebre de Baile. Un nuevo capítulo que no pasó desapercibido se produjo en Detrás del Humor.

17/10/2025