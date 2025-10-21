 Michelle Carvalho explota ante comparaciones con Cata Days tras debut en Fiebre de Baile - Chilevisión
21/10/2025 19:54

Michelle Carvalho explota ante comparaciones con Cata Days tras debut en Fiebre de Baile

La elogiada participación de Catalina Díaz generó que algunos televidentes realizaran una comparación con la brasileña. Sin embargo, la ex Gran Hermano no se quedó callada y decidió responder.

Publicado por CHV Noticias

Michelle Carvalho respondió a las comparaciones en redes sociales con Cata Days, la nueva participante de Fiebre de Baile que sacó aplausos en su debut.

La influencer Catalina Díaz Oporto se presentó este lunes por primera vez en el estelar de Chilevisión y se llenó de elogios con su bailarín Patricio Lagos.

Tras esto, algunos televidentes compararon a Díaz con Michelle, criticando a la brasileña por su participación en el programa.

A través de X, una seguidora de la ex Gran Hermano salió en su defensa: "Basta de comparar a Cata Days con la Michu, muéstrenme UNA vez que la Michu haya dicho que por su peso no baila, UNA".

"Ustedes claramente no me vieron a la cabra en Pareja Perfecta bailando, déjenmela en paz. Avanzando a su ritmo y dándolo todo", escribió la usuaria.

Michelle Carvalho respondió a comparaciones con Cata Days

La ganadora de Gran Hermano Chile contestó este último mensaje y apuntó a la gente que la compara "con una bailarina profesional que baila desde sus 4 años", refiriéndose a la nueva participante.

"Yo siempre he sido un palo duro, flaca o gorda", agregó Michelle, asegurando que "llevo con clases hace 3 semanas solamente y quieren que me ponga al nivel de una bailarina. Gente ridícula".

La situación quedó ahí, puesto que Cata Days subió una historia en Instagram con la frase "no soy bailarina profesional. Gracias, quería aclarar".

