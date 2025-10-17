“Tiene que entender...”: La reacción de Lucho Jara a la eliminación de su hijo en Fiebre de Baile - Chilevisión

El intérprete aseguró en conversación con Hugo Valencia que notó a su hijo triste, sin embargo, está feliz de que le hayan otorgado la oportunidad de participar.

Luis Jara reaccionó a la eliminación de su hijo, Luis Felipe Jara, del estelar Fiebre de Baile.

El hijo del intérprete se convirtió en el segundo famoso en abandonar la pista, luego de que su presentación no convenciera al jurado experto.

"Está muy contento de que lo hayan considerado"

Ante esto, el cantante entregó su opinión de la situación en Zona de Estrellas, luego de que el periodista Hugo Valencia se comunicara con él.

En esa línea, Valencia indicó que “Efectivamente, lo notó muy triste y desilusionado por lo que ocurrió en la pista de baile de Chilevisión".

"No ha escuchado las críticas que han surgido a partir de la eliminación de su hijo. Pero que sí, él entiende que la televisión es un juego y que su hijo también lo sabía. Que efectivamente está con un poquito de pena... pero que su hijo también conoce la televisión", agregó el periodista.

"Su hijo tiene que entender que un programa de televisión es distinto a una competencia deportiva, que tiene la edad suficiente para entender cómo se manejan las cosas en la tele. Aun así, está muy contento de que lo hayan considerado para participar de este programa", finalizó Valencia.