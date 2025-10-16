Luis Jara reveló el íntimo momento que vivió con su padre luego de su eliminación de Fiebre de Baile - Chilevisión

El cantante urbano relató que tuvo una conversación "a corazón abierto" con su padre durante toda la noche, asegurando que fue un "lindo momento".
Luis Jara se convirtió en el último eliminado de Fiebre de Baile, luego de no convencer al jurado experto con su presentación.
En conversaciones con Página 7, el cantante reveló cómo se sintió al bailar canciones de su padre en el estelar, además de relatar el íntimo momento que vivió con el intérprete luego de su eliminación.
En esa línea, recordó que "yo no las elegí ni nada, pero del momento en que le pusieron play para mí fue un orgullo bailarlo. Lo voy a bailar con el pecho abierto como se merecen, porque además le haya gustado o no a la gente, son temazos, son himnos, son pedazos de canciones y yo los bailé con la misma intensidad y con las mismas ganas que uno escucha esas canciones".
El artista urbano conocido como Melow también dio a conocer el tierno gesto que tuvo su padre, Luis Jara, luego de enterarse de su eliminación.
"Con base en la preocupación de cualquier papá que tendría al ver a su hijo enfrentar una situación difícil, me llamó. Yo me estaba yendo a mi casa, iba a llegar solo a masticar todo lo que había pasado y me invitó a pasar como la pena y las emociones con él", señaló.
"Vimos la repetición y nos juntamos a analizarlo, a decantar también todas las emociones que hubo en el momento y fue súper bonito porque tuvimos una conversación súper sincera, a corazón abierto y nos quedamos como hasta las 5 de la mañana conversando, pedimos comida china y fue un momento súper lindo", finalizó.