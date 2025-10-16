Luis Jara reveló el íntimo momento que vivió con su padre luego de su eliminación de Fiebre de Baile - Chilevisión

Luis Jara se convirtió en el último eliminado de Fiebre de Baile, luego de no convencer al jurado experto con su presentación.

En conversaciones con Página 7, el cantante reveló cómo se sintió al bailar canciones de su padre en el estelar, además de relatar el íntimo momento que vivió con el intérprete luego de su eliminación.

"Fue una experiencia intensa, fue bonita y para mí más que me haya jugado en contra o no, esas finalmente son interpretaciones. Para mí fue un honor haber bailado esos temazos", aseveró Luis Felipe Jara con respecto a sus presentaciones al ritmo de canciones de su padre.