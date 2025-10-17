“Era un requisito”: Michelle Carvalho reveló desconocida exigencia de Alexis Sánchez en su relación - Chilevisión

La influencer brasileña recordará su romance con el futbolista en el próximo capítulo de Podemos Hablar, donde también abordará otros momentos clave de su vida.

Michelle Carvalho será una de las invitadas de este viernes en Podemos Hablar de Chilevisión, donde recordará su antiguo romance con el futbolista Alexis Sánchez.

Durante la entrevista con Diana Bolocco, la influencer brasileña entregará detalles inéditos de la relación, que duró cerca de cuatro años de manera intermitente.

“No sé si me enamoré, pero recuerdo que fuimos muy cómplices, muy amigos y nos divertíamos mucho. Lo recuerdo con mucho cariño, no tengo contacto con él hace años, pero le deseo lo mejor”, expresó.

En ese momento, Bolocco le consultó si era verdad que el seleccionado nacional le pidió que no trabajara en televisión.

“Sí, era un requisito, no le gustaba la exposición… para que lo nuestro funcione, tienes que renunciar a esto y yo no quise renunciar”, señaló.

Michelle Carvalho a corazón abierto en Podemos Hablar

Durante el espacio, la segunda ganadora de Gran Hermano Chile repasará momentos clave de su vida, su carrera en televisión y redes sociales, además de su infancia.

Entre los recuerdos que comparte, Michelle revive su relación con el modelo argentino José Luis Bibbó y el recordado episodio cuando ingresó al reality Mundos Opuestos en 2012.

En ese sentido, confesó que su gran “pecado” fue que “me besé con un chico en una fiesta”.

Además, acusó que la producción del programa la presionó para participar: “Más que una invitación, fue una amenaza, con mucha presión diciéndome: ‘Si tú no entras y no le vas a contar lo que está pasando, van a ingresar sus amigos a contar lo que ellos quieren'. Fue tanto el acoso, que dije ‘ya bueno, voy a ir’”.

Carvalho formará parte del nuevo capítulo de PH, que se estrenará este viernes después de CHV Noticias Central. También participarán Cecilia Bolocco y Julián Elfenbein con el jurado de Cuánto Vale el Show.