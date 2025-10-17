 “Era un requisito”: Michelle Carvalho reveló desconocida exigencia de Alexis Sánchez en su relación - Chilevisión
Minuto a minuto
Sobrevivientes de caída de helicóptero en Campos de Hielo llegan a Hospital de la FACh en Santiago Ataque directo y no robo: Revelan nuevos antecedentes en crimen de escolar de 16 años en Viña del Mar Huyó dos veces de prisión en Chile y una en Bolivia: Asesino experto en fugas fue extraditado desde Paraguay Incendió afectó a piso 18 en edificio de Santiago: Fueron evacuadas 150 personas ¿Quién es Juan Beltrán?: Principal sospechoso en desaparición de Krishna Aguilera tiene un amplio prontuario policial
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
17/10/2025 15:04

“Era un requisito”: Michelle Carvalho reveló desconocida exigencia de Alexis Sánchez en su relación

La influencer brasileña recordará su romance con el futbolista en el próximo capítulo de Podemos Hablar, donde también abordará otros momentos clave de su vida.

Publicado por CHV Noticias

Michelle Carvalho será una de las invitadas de este viernes en Podemos Hablar de Chilevisión, donde recordará su antiguo romance con el futbolista Alexis Sánchez.

Durante la entrevista con Diana Bolocco, la influencer brasileña entregará detalles inéditos de la relación, que duró cerca de cuatro años de manera intermitente.

No sé si me enamoré, pero recuerdo que fuimos muy cómplices, muy amigos y nos divertíamos mucho. Lo recuerdo con mucho cariño, no tengo contacto con él hace años, pero le deseo lo mejor”, expresó.

En ese momento, Bolocco le consultó si era verdad que el seleccionado nacional le pidió que no trabajara en televisión.

“Sí, era un requisito, no le gustaba la exposición… para que lo nuestro funcione, tienes que renunciar a esto y yo no quise renunciar”, señaló.

Michelle Carvalho a corazón abierto en Podemos Hablar

Durante el espacio, la segunda ganadora de Gran Hermano Chile repasará momentos clave de su vida, su carrera en televisión y redes sociales, además de su infancia.

Entre los recuerdos que comparte, Michelle revive su relación con el modelo argentino José Luis Bibbó y el recordado episodio cuando ingresó al reality Mundos Opuestos en 2012.

En ese sentido, confesó que su gran “pecado” fue que “me besé con un chico en una fiesta”.

Además, acusó que la producción del programa la presionó para participar: “Más que una invitación, fue una amenaza, con mucha presión diciéndome: ‘Si tú no entras y no le vas a contar lo que está pasando, van a ingresar sus amigos a contar lo que ellos quieren'. Fue tanto el acoso, que dije ‘ya bueno, voy a ir’”.

Carvalho formará parte del nuevo capítulo de PH, que se estrenará este viernes después de CHV Noticias Central. También participarán Cecilia Bolocco y Julián Elfenbein con el jurado de Cuánto Vale el Show.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aumentó el Bono Bodas de Oro: Revisa el nuevo monto, requisitos y cómo postular

Lo último

Lo más visto

¿Dónde está Krishna Aguilera? La cronología de la joven desaparecida que conmociona a San Bernardo

Fue a una fiesta con un hombre de 44 años y la madrugada del 4 de octubre se le perdió el rastro. El caso de Krishna ha dejado una persona detenida, cuatro casas allanadas e inquietantes dudas sobre lo ocurrido esa noche.

17/10/2025

“Mi único gran amor”: Pareja de piloto fallecido conmueve con emotivos mensajes tras tragedia

La joven deportista recurrió a sus redes sociales para despedir al piloto, con quien llevaba casi 10 años de relación.

17/10/2025

VIDEO | Revisa acá completa la primera franja electoral de los candidatos a la presidencia 2025

Este viernes 17 de octubre se transmitió la primera franja electoral rumbo a las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre. Mira la franja a continuación.

17/10/2025

¿Te fijaste? El gesto de Raquel Argandoña con María José Quiroz tras polémica en Fiebre de Baile

La jurado del estelar de Chilevisión y la actriz tuvieron un tenso momento en Fiebre de Baile. Un nuevo capítulo que no pasó desapercibido se produjo en Detrás del Humor.

17/10/2025