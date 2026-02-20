 EN VIVO | Festival Vive el Folklore Limache 2026: Mira ACÁ la transmisión del show - Chilevisión
20/02/2026 20:59

EN VIVO | Festival Vive el Folklore Limache 2026: Mira ACÁ la transmisión del show

Illapu y Bahiano serán los encargados de animar la noche limachina con sus mejores éxitos, mientras que las risas correrán por parte de Centella.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Este viernes 20 de febrero Chilevisión llevará a la pantalla el Festival Vive el Folklore Limache 2026 con tres imperdibles artistas.

Emilia Daiber y Julián Elfenbein estarán en el escenario animando el evento que llevará a la región de Valparaíso música andina, reggae y muchas risas.

Este viernes 20 de febrero se presentarán Illapu con sus mejores éxitos para hacer corear al público.

Tras el show de la agrupación, será el turno de Centella, quien tendrá la misión de hacer reír al público con su deslenguado humor

Finalmente, Bahiano, el exintegrante de Los Pericos, será el encargado de poner el broche de oro a  la noche con sus mejores exitos. 

¿Dónde y cómo ver en vivo el Festival?

El Festival Vive el Folklore Limache 2026 se transmite totalmente gratis y en vivo por la señal abierta de Chilevisión.

El evento también se podrá ver completamente gratis de manera digital y en vivo a través la señal online y la app MiCHV.

También puedes verlo directamente AQUÍ:

