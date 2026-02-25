 “Me enseñaste con el ejemplo”: Hija de Américo apoyó públicamente a su padre tras polémicos dichos en Puerto Varas - Chilevisión
25/02/2026 11:32

“Me enseñaste con el ejemplo”: Hija de Américo apoyó públicamente a su padre tras polémicos dichos en Puerto Varas

El texto causó revuelo entre los internautas, por lo que Dayane desactivó su perfil en la red social.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles, Dayane Vega, una de las hijas mayores de Américo, alzó la voz y dedicó un texto en redes sociales que causó revuelo entre los internautas.

Esto, en medio de las polémicas que enfrenta el cantante por el quiebre sentimental con Yamila Reyna, la denuncia que esta última interpuso por violencia intrafamiliar (VIF) y sus dichos contra las mujeres en la semana puertovarina el pasado fin de semana.

¿Qué dijo la hija de Américo?

"Te amo siempre. La música siempre dirá nuestras verdades, nuestros abrazos nos recomponen y aprietan nuestros corazones cuando se aflojan", escribió Dayane en las historias de su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, agregó: "Tú me enseñaste con el ejemplo mismo que con amor se puede sanar, crecer y aprender, y lo creo firmemente".

La hija de Américo acompañó el escrito con una fotografía de ambos y de fondo puso la canción "Para ti, papá" de Ulices Chaidez. Momentos más tarde, desactivó su perfil en dicha red social.

Américo tiene cuatro hijos: Mable, la mayor, con quien existiría un distanciamiento hace años, Dayane, Dominga y Matheo. Los últimos dos son fruto de su matrimonio con María Teresa "Pepa" Órdenes.

Revisa la publicación de Instagram:

