Inicia desalojo de Toma Dignidad en La Florida: Reportan barricadas en el acceso - Chilevisión

25/02/2026 07:47

Inicia desalojo de Toma Dignidad en La Florida: Reportan barricadas en el acceso

En horas de la mañana de este miércoles, el municipio de La Florida, la Gobernación de la RM, el Serviu y Carabineros iniciaron las acciones para el desalojo de la Toma Dignidad en La Florida. Las acciones forman parte de la segunda fase del operativo, en la que se busca retirar a los pobladores de alrededor de 400 asentamientos en el sector, especialmente aquellos instalados en la ribera de la Quebrada Macul, considerada como "inhabitable" por riesgo de aluviones. Para ello, ya se encuentra maquinaria pesada. En paralelo, se han registrado algunos incidentes aislados.

