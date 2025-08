“La mamá de tus hijas tiene leucemia”: Wanda Nara arremete contra Icardi en medio de batalla legal - Chilevisión

En medio de la batalla legal en la que se enfrentan, Wanda acusó a Icardi de querer instalar el consumo de sustancias frente al juez, utilizando como recurso los medicamentos que debe tomar debido a su enfermedad.

Wanda Nara utilizó sus redes sociales este lunes para lanzar un fuerte descargo contra Mauro Icardi y aseguró que el futbolista quiere acusarla de consumo de sustancias ilícitas en medio de su tratamiento contra la leucemia.

Nara fue diagnosticada con leucemia mieloide en 2023 y las acusaciones contra Icardi se dan luego de que él iniciara un proceso legal por "abandono emocional y material" de sus hijas, Isabella y Francesca, para obtener su custodia.

¿Qué dijo Wanda Nara?

"Tienes que ser muy hij... sabiendo que la mamá de tus hijas tiene leucemia y está constantemente controlada y medicada, querer instalar que pueda haber consumido alguna sustancia", declaró Nara a través de Instagram.

En esa misma línea, agregó: "Que jamás consumí, ni antes, ni mucho menos ahora. Todo con el fin de sacarme a mis hijas y llevarlas a vivir contigo, lo que te hace aún más hij...".

Este domingo, se dio a conocer que Francesca, su hija mayor, le habría expresado a la licenciada Mattera del Ministerio Público Tutelar, que ya no quiere llevar el apellido de su padre y habría cortado toda relación con él.

"De una y mil maneras expresaron todos no querer vivir contigo, ni verte. Que no pagues hace 10 meses la cuota alimentaria, ni la obra social, ya es cuestión de la justicia, pero me cansé que me acuses -desde que te dejé- siempre de algo nuevo y mentiras para cumplir tu amenaza", sentenció Nara.

Con esta demanda, Mauro Icardi pretende obtener la restitución internacional de sus hijas, lo que le permitiría llevarlas a vivir con él a Turquía, junto con la China Suárez.

