Terminó en denuncia: Difunden dura pelea entre Wanda Nara y China Suárez por Mauro Icardi - Chilevisión

Según medios argentinos, la razón del divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi habría sido una infidelidad de este último con China Suárez y aunque Nara mantuvo la distancia durante años, las mujeres se enfrentaron y quedó grabado.

China Suárez y Wanda Nara protagonizaron una potente pelea que terminó con una denuncia por amenazas, interpuesta por Wanda hacia Mauro Icardi, su ex pareja.

Icardi y Nara llevaban 11 años de relación y 10 de ellos casados, sin embargo, ella le pidió el divorcio luego de que Icardi le fuese infiel con China Suárez.

¿Qué pasó entre Wanda Nara y China Suárez?

En ese contexto, aunque dicha infidelidad habría ocurrido hace tres años, las mujeres se encontraron el pasado jueves por la noche en un reconocido restaurante en Argentina.

En el lugar se encontraba Suárez y sus amigas en una mesa, Icardi y sus amigos en otra y Nara, que llegó con el cantante L-Gante, su pareja actual.

Según explicó Todo Noticias Argentina, L-Gante le habría pedido a Wanda que lo acompañara a salud a Suárez, sin embargo la actriz no se habría tomado el gesto de la mejor manera, diciendo: "¿Qué hacés? ¿Qué venís acá? Me están grabando tus amigas".

Al respecto, Wanda Nara habría respondido: "No te hagas la zo... Te esquivé durante años. Ahora te podés quedar con mi marido, ya no me importa. Podés hacer lo que quieras. Pu... Buscona".

Además habría agregado a gritos: "Ya tenés a mi marido libre, pero si buscás a Elián (L-Gante) las piñas que te dio Pampita no son nada en comparación a las que te voy a dar yo".

El altercado quedó grabado en un video que fue compartido por el medio argentino Primicias Ya, y luego viralizado masivamente en redes sociales.

Finalmente, este viernes, Wanda Nara interpuso una denuncia por amenazas contra Icardi, luego de solicitarle al futbolista que desalojara la casa donde se estaba hospedando, que es propiedad de ella.

Revisa la publicación de X: