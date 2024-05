“Vi lo peor que una mujer puede ver”, comentó en ese entonces Pampita al conductor argentino, Ángel De Brito, con quien se desahogó tras ser engañada.

A nueve años de que empezara a nacer el amor entre Benjamín Vicuña y China Suárez, han salido a la luz nuevos detalles sobre cómo el actor chileno fue atrapado, siéndole infiel a su segunda esposa, Pampita.

Si bien se supo poco sobre qué pasó realmente cuando pillaron con las manos en la masa a Vicuña, ahora la farándula argentina no tuvo miedo de decir todo lo que sabía, con información directamente de la afectada.

Nuevos detalles sobre la infidelidad de Benjamín Vicuña

Durante un capítulo del programa Los Ángeles de la Mañana, su conductor, Ángel De Brito, decidió que era el momento de contar todo lo que Pampita le confesó en su momento de mayor tristeza.

“Vi lo peor que una mujer puede ver”, le comentó en ese entonces la modelo al presentador. Según De Brito, la argentina ingresó a la casa rodante en donde su esposo le estaba siendo infiel con la actriz. y los pilló juntos.

De Brito agregó que su cercanía con la afectada la llevó a sincerarse completamente: "Pampita me miró cómo diciéndome ‘pregúntame más´. Nosotros ya habíamos hablado, me había contado todo”.

Dejando con más dudas que certezas, el comunicador terminó su declaración añadiendo que encontraron al actor "en una situación muy confusa" con China.

Cabe destacar que este habría tenido el permiso de Pampita para revelar los detalles, siempre y cuando no mostrara sus conversaciones privadas. “Lo único que me pidió ella fue que nunca muestre los chats en los que me contaba la situación", cerró.