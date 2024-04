Benjamín Vicuña se ve irreconocible en nueva película sobre caso La Polar: Así reaccionó al verse - Chilevisión

El actor será parte de "Que se acabe todo" y en el afiche del filme, que busca financiamiento, aparece pelado y con lentes ópticos. "Es un personaje súper interesante porque está en la sombra", contó.

Benjamín Vicuña luce irreconocible en el afiche de su próxima película inspirada en uno de los casos de corrupción más grandes en Chile: La Polar.

En el afiche de la película Que se acabe todo que Vicuña protagoniza junto a Paulina García y Francisco Melo, se le puede ver como nunca antes: Pelado, un cuerpo más grande y lentes ópticos.

Benjamín Vicuña irreconocible en nueva película

Según contó el actor chileno, su personaje se llama Ramiro Tocornal y es el gerente de productos financieros de la multitienda.

"Es un personaje súper interesante porque está en la sombra", reveló a LUN. "Es oscuro, gris, muy cínico, pragmático, es el motor de la maquinaria de defraudación que arma el grupo", explicó.

Sobre su llamativo look, Vicuña respondió que "creo que tiene que ver con el carácter, con la personalidad del personaje. Creo que potencia su rol en la historia".

Además "tiene que ver también con alejarme de mi propia imagen o de cómo a mí también el público me percibe. Yo también he estado trabajando en publicidad, así que era fundamental poder alejarme de ese lugar común, de esa imagen. Y arriesgarnos con un personaje que el público pueda leer y disfrutar desde otro lugar".

En ese sentido, el intérprete reconoció entre risas que "sí, me parezco un poquito a Lucho (Gnecco)".

Sobre el hecho de hacer un personaje tan difirente a los otros que ha realizado, comentó que "muchas veces nuestro trabajo consiste en sacarnos máscaras y poder trabajar desde el minimalismo, desde el recurso de gestos y miradas".

"Pero también existe la posibilidad de poder interpretar utilizando caracterizaciones que es algo que me gusta, me divierte, que me significa un desafío y a la vez son máscaras que te hacen actuar desde otro lugar. Así que feliz con este proyecto".

Película chilena busca financiamiento

El filme dirigido por Moisés Sepúlveda actualmente se encuentra en una campaña de crowdfunding para recaudar un monto total de $150 millones de pesos.

"Queremos invitar a todos a ser parte de la creación y producción de la película, participando directamente en el proceso de producción y la toma de decisiones creativas desde la preproducción hasta el estreno", detallan en la plataforma de Catapulta.

Las personas que aporten en la campaña, pueden recibir "más de 15 tipos de recompensas que les permitirán ser parte del proyecto teniendo acceso exclusivo a lecturas de guión, visitas al set durante el rodaje, invitaciones a la avant premire, copias del guión firmadas, masterclasses, entre otros".