Los 3 momentos en que Carla Jara desmintió a Francisco Kaminski en Podemos Hablar - Chilevisión

Carla Jara no quedó indiferente ante las declaraciones de Francisco Kaminski en Podemos Hablar, por lo que la ex Mekano salió a desmentir los dichos de su ex pareja mientras el programa era emitido por Chilevisión.

Francisco Kaminski visitó el pasado domingo el estudio de Podemos Hablar en Chilevisión, donde accedió a contar su versión respecto al mediático quiebre matrimonial que tuvo con Carla Jara, contexto en el que también se vio involucrada Camila Andrade.

Durante sus declaraciones que volvieron a remecer la polémica, quiso aclarar ciertos puntos que había sincerado Carla Jara cuando se separaron, los que involucraban temas con su hijo, el supuesto perdón que le había pedido a la instructora de yoga y el pago del viaje familiar a Brasil.

Sin embargo, Carla no dudó en hacer pública su contra respuesta a través las historias de su Instagram, desmintiendo los dichos de su ex marido. Todo mientras Kaminski continuaba revelando su versión a Julio César Rodríguez en PH. ¿Cuáles fueron las polémicas desmentidas por Carla Jara? A continuación te las detallamos.

Kaminski apuntó a Carla Jara como responsable de la lejanía con su hijo

Durante el programa, Francisco Kaminski se refirió a la relación actual con su hijo, Mariano, tras su separación con Carla Jara, donde reveló que existe una lejanía, apuntando como resposable a la ex Mekano.

"Siento que cuando yo hablo con ella, hablamos diferentes idiomas, habalmos desde veredas distintas (...) porque yo logro diferenciar nuestro problema con el porblema con mi hijo, y ahí yo creo que se comete un error (...) me llama la atención que me repita palabras que son igual que las que me repite ella", expresó Kaminski.

Tras ello, Jara replicó mediante a un video de Instagram que "su hijo no le habla, no porque yo le meta cosas en la cabeza porque jamás lo haría. Su hijo no le habla porque no ha recibido el mejor trato por parte de su padre", afirmó Jara.

Kaminski aseguró haberle pedido perdón a Carla

Mientras Kamisnki realizaba su mea culpa, asegurando que "si hay un culpable, creo que soy yo", Julio César le pregunta a Francisco si le ha ofrecido disculpas a Carla "mirándola a los ojos", a lo que el locutor radial detalló que sí habría le habría pedido perdón a su ex mujer, recibiendo supuestamente como respuesta un "Ya es tarde".

Afirmación que no demoró en ser desmentida por Jara, en el mismo video de sus redes sociales que mencionamos anteriormente, desclasificando que "Él jamás me ha pedido perdón mirándome a la cara, nunca. De hecho, yo no lo he visto más. Lo vi una vez que fuimos citados al colegio de mi hijo, donde ni siquiera me saludó".

Carla desmiente a Kaminski con platas de su viaje a Brasil

También Francisco Kaminski, se refirió al bullado viaje familiar a Brasil junto a Carla, siendo esta última quien asegurara que fue pagado por ella y con préstamos de dinero realizados al propio Kaminski. "Tampoco es tan cierto que (Carla) me invita a Brasil. Yo pagué el hotel con mi tarjeta de crédito, pagamos el viaje a medias antes de viajar a Brasil. Nosotros ya habíamos terminado nuestra relación", expresó Kaminski en PH.

Tras esta declaración, la ex Mekano subió pantallazos de las transferencias realizadas a su Instagram, con un texto que desmentía la versión de su ex marido: "Ay Francisco, eres tan mentiroso! Los pasajes pagados por mí, y te transferí para comprar reales, el hotel pagué la mitad y mínimo que pagaras la diferencia".