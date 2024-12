Wanda Nara expuso a China Suárez tras infidelidad: ¿Por qué está involucrado Benjamín Vicuña? - Chilevisión

Mauro Icardi fue infiel a Wanda Nara con China Suárez. Luego de la pelea que las dos féminas protagonizaron el jueves pasado, Wanda expuso las conversaciones con la China, en las que relata la infidelidad con Benjamín Vicuña.

Este lunes, Wanda Nara expuso conversaciones de WhatsApp con China Suárez, en la que le cuenta su versión sobre la infidelidad hacia Benjamín Vicuña, en el rodaje de "El Hilo Rojo" y el conflicto con Pampita.

Esto, luego de la extensa entrevista que Wanda le concedió a Susana Giménez este domingo, donde abordó la infidelidad entre China Suárez y Mauro Icardi, su ex pareja, así como también la pelea que ambas tuvieron el jueves pasado en un restaurante.

¿Por qué Benjamín Vicuña se vio involucrado?

La polémica entrevista generó que China Suárez interpusiera una demanda en su contra por difamación, por lo que Nara decidió exponer las conversaciones a través de Instagram.

En ellas, Suárez le cuenta a la empresaria su versión de los hechos sobre la infidelidad con Benjamín Vicuña durante la grabación de "El Hilo Rojo" en el año 2015: "Sí, es Luciana. Ella estaba en el motorhome, ella vio que era mentira y le dijo a Benja que sabe que Pampita mintió, pero que es su amiga y que está loca", señaló la actriz.

En esa misma línea, aseguró que Benjamín Vicuña vivió un momento muy complejo por sus hijos, tras la separación con Pampita y destacó que tanto él como Mauro Icardi tuviesen la capacidad de amar a sus hijos.

Además, reveló que el hijo mayor de Benjamín "quiere vivir con nosotros. Ya lo planteó", y aseguró que jamás iba a perdonar a Pampita "hasta que no diga públicamente que mintió", respecto de la infidelidad.

Por otra parte, aseguró que Pampita: "A mi me ahorcó. Me quería matar y no dije nada porque Benja me lo pidió por los hijos. Aunque después cuando él se dio cuenta de lo mala que era nos arrepentimos, pero Dios todo lo ve".

Finalmente, Wanda Nara le dijo a Susana Giménez que pensó que la infidelidad de su ex pareja y China Suárez había sido algo "personal", sin embargo "se lo hizo a tantas mujeres que ya ni siquiera me lo tomo personal. No es algo que me hizo a mí sola", cerró.

Revisa las publicaciones de Instagram: