China Suárez reveló por qué no se casó con Benjamín Vicuña: “Siempre tuve en la cabeza que...” - Chilevisión

“Estuve a punto de casarme y pasó algo muy loco (...) Me estuve a punto de casar, salón reservado, catering, todo. No habíamos llegado a pagar, pero sí estaba todo (listo)”, partió relatando la actriz.

En esa línea, Suárez detalló que “yo siempre tuve la fantasía de ser mamá desde muy chiquita, pero a mí el casamiento, me pasaba que en el momento de hablar con eso con una pareja, yo decía ‘¿para qué nos vamos a casar si nos vamos a divorciar?’”.

“Yo siempre tuve en la cabeza que no me iba a durar toda la vida”, agregó.

Posteriormente, la China se refirió a la relación de sus padres, quienes “se separaron cuando yo tenía 11 años”.

“No los vi nunca pelear, como que de un día para otro se separaron, y me parecía raro, porque yo lo que escuchaba era que la gente se separaba porque se peleaba y yo como que los veía re bien”, continuó relatando.

“Mi mamá después me cuenta que nos íbamos a dormir y ellos se peleaban, discutían, pero nunca en frente nuestro”, finalizó la argentina.