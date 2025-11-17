China Suárez reveló por qué no se casó con Benjamín Vicuña: “Siempre tuve en la cabeza que...” - Chilevisión

La actriz argentina María Eugenia “China” Suárez sorprendió al revelar que su relación con Benjamín Vicuña estuvo a un paso de terminar en el altar.
En una entrevista con el programa trasandino Otro Día Perdido, donde habló sobre sus planes de matrimonio con Mauro Icardi, quien está a la espera de que el futbolista finalice su divorcio con Wanda Nara, la actriz recordó que años atrás también había estado cerca de casarse con Vicuña.
Según contó, incluso llegaron a avanzar en los preparativos de la boda, aunque finalmente la ceremonia nunca se concretó.
"Siempre tuve en la cabeza que no me iba a durar toda la vida"
“Estuve a punto de casarme y pasó algo muy loco (...) Me estuve a punto de casar, salón reservado, catering, todo. No habíamos llegado a pagar, pero sí estaba todo (listo)”, partió relatando la actriz.
En esa línea, Suárez detalló que “yo siempre tuve la fantasía de ser mamá desde muy chiquita, pero a mí el casamiento, me pasaba que en el momento de hablar con eso con una pareja, yo decía ‘¿para qué nos vamos a casar si nos vamos a divorciar?’”.
“Yo siempre tuve en la cabeza que no me iba a durar toda la vida”, agregó.
Posteriormente, la China se refirió a la relación de sus padres, quienes “se separaron cuando yo tenía 11 años”.
“No los vi nunca pelear, como que de un día para otro se separaron, y me parecía raro, porque yo lo que escuchaba era que la gente se separaba porque se peleaba y yo como que los veía re bien”, continuó relatando.
“Mi mamá después me cuenta que nos íbamos a dormir y ellos se peleaban, discutían, pero nunca en frente nuestro”, finalizó la argentina.