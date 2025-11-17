 China Suárez reveló por qué no se casó con Benjamín Vicuña: “Siempre tuve en la cabeza que...” - Chilevisión
17/11/2025 10:31

China Suárez reveló por qué no se casó con Benjamín Vicuña: “Siempre tuve en la cabeza que...”

La argentina aseguró que en ese tiempo no entendía el propósito de contraer matrimonio, ya que de igual forma terminarían separados con el actor chileno.

Publicado por CHV Noticias

La actriz argentina María Eugenia “China” Suárez sorprendió al revelar que su relación con Benjamín Vicuña estuvo a un paso de terminar en el altar.

En una entrevista con el programa trasandino Otro Día Perdido, donde habló sobre sus planes de matrimonio con Mauro Icardi, quien está a la espera de que el futbolista finalice su divorcio con Wanda Nara, la actriz recordó que años atrás también había estado cerca de casarse con Vicuña.

Según contó, incluso llegaron a avanzar en los preparativos de la boda, aunque finalmente la ceremonia nunca se concretó.

"Siempre tuve en la cabeza que no me iba a durar toda la vida"

“Estuve a punto de casarme y pasó algo muy loco (...) Me estuve a punto de casar, salón reservado, catering, todo. No habíamos llegado a pagar, pero sí estaba todo (listo)”, partió relatando la actriz.

En esa línea, Suárez detalló que “yo siempre tuve la fantasía de ser mamá desde muy chiquita, pero a mí el casamiento, me pasaba que en el momento de hablar con eso con una pareja, yo decía ‘¿para qué nos vamos a casar si nos vamos a divorciar?’”.

“Yo siempre tuve en la cabeza que no me iba a durar toda la vida”, agregó.

Posteriormente, la China se refirió a la relación de sus padres, quienes “se separaron cuando yo tenía 11 años”.

“No los vi nunca pelear, como que de un día para otro se separaron, y me parecía raro, porque yo lo que escuchaba era que la gente se separaba porque se peleaba y yo como que los veía re bien”, continuó relatando.

“Mi mamá después me cuenta que nos íbamos a dormir y ellos se peleaban, discutían, pero nunca en frente nuestro”, finalizó la argentina.

