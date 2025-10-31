“Es un amor maduro”: Benjamín Vicuña se sinceró sobre su relación con Anita Espasandin - Chilevisión

El actor lleva dos años de relación con la mujer de 41 años que es economista de profesión y reveló cuáles son las claves para mantener un vínculo sano.

Benjamín Vicuña es uno de los invitados al último capítulo de Podemos Hablar que se estrenará este viernes, donde hablará en extenso sobre la nueva relación amorosa que mantiene.

Hace dos años el actor se encuentra en una relación con Anita Espasandin, de quien se enamoró durante un viaje por trabajo que ambos hicieron a la ciudad de París, instancia donde se conocieron en mayor profundidad.

¿Qué dijo Benjamín Vicuña sobre su nueva relación?

"Estoy en pareja hace dos años con Anita Espasandin, muy linda mi novia que adora mis hijos y yo adoro a sus hijos", confesó Benjamín en conversación con Diana Bolocco.

En esa misma línea, agregó: "Es un amor maduro, es un placer poder acompañarla, la admiro mucho", y luego comentó que Anita tiene 41 años, es economista de profesión, pero trabaja en otro rubro.

Luego comentó que no es celosa, lo que considera una de las "claves" de su relación. Finalmente, Vicuña reveló que cuando era niño, era muy tímido "y con las mujeres también".

"Sufría muchísimo, no me podía parar frente al curso, me costaba mucho socializar con los otros niños, me sudaban las manos y resulta que encontré dos cosas en el camino: el deporte y luego el teatro, que me ayudó a desarrollar mi propia personalidad", cerró.