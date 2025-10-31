 “Es un amor maduro”: Benjamín Vicuña se sinceró sobre su relación con Anita Espasandin - Chilevisión
Minuto a minuto
“Creen saberlo todo”: Amiga de Krishna Aguilera alzó la voz tras críticas por velorio Sorpresa en encuesta La Cosa Nostra: Jara lidera y Kast es relegado al cuarto lugar “Así te voy a recordar”: Hermana de Krishna Aguilera vivió sensible suceso durante el velorio La ÚLTIMA antes de las elecciones: Así están las preferencias presidenciales según Criteria “Con temita y videoclip”: Así fue el comentado velorio de Krishna Aguilera en San Bernardo
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
31/10/2025 11:18

“Es un amor maduro”: Benjamín Vicuña se sinceró sobre su relación con Anita Espasandin

El actor lleva dos años de relación con la mujer de 41 años que es economista de profesión y reveló cuáles son las claves para mantener un vínculo sano.

Publicado por CHV Noticias

Benjamín Vicuña es uno de los invitados al último capítulo de Podemos Hablar que se estrenará este viernes, donde hablará en extenso sobre la nueva relación amorosa que mantiene.

Hace dos años el actor se encuentra en una relación con Anita Espasandin, de quien se enamoró durante un viaje por trabajo que ambos hicieron a la ciudad de París, instancia donde se conocieron en mayor profundidad.

¿Qué dijo Benjamín Vicuña sobre su nueva relación?

"Estoy en pareja hace dos años con Anita Espasandin, muy linda mi novia que adora mis hijos y yo adoro a sus hijos", confesó Benjamín en conversación con Diana Bolocco.

En esa misma línea, agregó: "Es un amor maduro, es un placer poder acompañarla, la admiro mucho", y luego comentó que Anita tiene 41 años, es economista de profesión, pero trabaja en otro rubro.

Luego comentó que no es celosa, lo que considera una de las "claves" de su relación. Finalmente, Vicuña reveló que cuando era niño, era muy tímido "y con las mujeres también".

"Sufría muchísimo, no me podía parar frente al curso, me costaba mucho socializar con los otros niños, me sudaban las manos y resulta que encontré dos cosas en el camino: el deporte y luego el teatro, que me ayudó a desarrollar mi propia personalidad", cerró.

Publicidad

Destacamos

Noticias

La ÚLTIMA antes de las elecciones: Así están las preferencias presidenciales según Criteria

Lo último

Lo más visto

Sorpresa en encuesta La Cosa Nostra: Jara lidera y Kast es relegado al cuarto lugar

Mientras Kaiser y Matthei aparecen compartiendo el segundo y tercer lugar, el candidato republicano fue desplazado a un sorpresivo cuarto lugar, según la última encuesta de La Cosa Nostra.

31/10/2025

“Creen saberlo todo”: Amiga de Krishna Aguilera alzó la voz tras críticas por velorio

"No se llenen tanto el hocico que aquí nadie es de los trigos limpios (sic)", señaló la joven, luego de las críticas recibidas por poner una DJ, tres artistas urbanos e incluso grabar un videoclip durante el velorio de Krishna Aguilera.

31/10/2025

“Con temita y videoclip”: Así fue el comentado velorio de Krishna Aguilera en San Bernardo

La joven de 19 años fue despedida entre DJ, shows de cantantes urbanos, coronas de globos, luces e incluso una tiara de princesa. El entierro se llevará a cabo este viernes 31 de octubre.

31/10/2025

La ÚLTIMA antes de las elecciones: Así están las preferencias presidenciales según Criteria

La candidata del oficialismo, Jeannette Jara, se consolidó en el primer lugar en la última encuesta Criteria antes de la primera vuelta de la elección presidencial.

31/10/2025