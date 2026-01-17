 VIDEO | Alrededor de 20 involucrados: Captan masiva pelea en caleta Abarca - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | Hallan machete durante búsqueda de Julia Chuñil en Máfil: Fiscal llegó al lugar Por femicidio no íntimo: Prisión preventiva para imputado por crimen de educadora de párvulos en Biobío Búsqueda de Julia Chuñil se concentra en el patio y una bodega de su casa VIDEO | Alrededor de 20 involucrados: Captan masiva pelea en caleta Abarca Grave accidente deja un muerto y un herido en Cerro Navia: Conductor chocó contra un árbol
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
17/01/2026 11:44

VIDEO | Alrededor de 20 involucrados: Captan masiva pelea en caleta Abarca

Una violenta pelea se registró ayer viernes en el sector de Caleta Abarca, en Viña del Mar, donde cerca de 20 personas se vieron involucradas en una nueva trifulca que incluyó golpes de puño, uso de palos y piedras. Solo hace alguonos días se produjo un hecho similar tras un operativo de Seguridad Ciudadana y Carabineros para fiscalizar el comercio informal y la venta ilegal de alcohol, alimentos y presuntas sustancias ilícitas, instancia en la que se registraron agresiones al personal fiscalizador, lo que dio inicio a los enfrentamientos. 

Lo más visto

“Vuela alto mamita”: Diana Bolocco informó la muerte de su madre a los 90 años

Durante los últimos meses la familia Bolocco atravesó delicados momentos a raíz del estado de salud de Rose Marie Fonck.

17/01/2026

“Está un poquito gagá”: Daniel Fuenzalida arremete contra Jordi Castell por crítica tras muerte de Andrés Caniulef

El animador respondió al emplazamiento que hizo el fotógrafo en contra de figuras de la televisión tras el fallecimiento de periodista y lamentó el contexto en que fueron realizadas.

17/01/2026

Involucra a Chile: Ola de reacciones tras error de Bad Bunny durante concierto en Perú

El cantante se presentó en el Estadio Nacional de Lima frente a miles de fanáticos que quedaron sorprendidos cuando cometió un equivocación en pleno traslado hasta "La Casita".

17/01/2026

“Jamás le hicimos daño”: Supuesta mujer que robó a un pato en mall de Santiago contactó a Naya Fácil y pidió ayuda

En el escrito, esta mujer asegura que nunca robaron al pato y solo lo trasladaron de lugar para que pudiese encontrar a su madre porque quería salir de la laguna y podía ser lastimado.

16/01/2026
Publicidad