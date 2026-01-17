VIDEO | Alrededor de 20 involucrados: Captan masiva pelea en caleta Abarca - Chilevisión

Una violenta pelea se registró ayer viernes en el sector de Caleta Abarca, en Viña del Mar, donde cerca de 20 personas se vieron involucradas en una nueva trifulca que incluyó golpes de puño, uso de palos y piedras. Solo hace alguonos días se produjo un hecho similar tras un operativo de Seguridad Ciudadana y Carabineros para fiscalizar el comercio informal y la venta ilegal de alcohol, alimentos y presuntas sustancias ilícitas, instancia en la que se registraron agresiones al personal fiscalizador, lo que dio inicio a los enfrentamientos.