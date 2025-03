“Me arrepiento”: Cony Capelli reveló desconocida intervención estética y habló de sus consecuencias - Chilevisión

Capelli admitió haber sido influenciada por las tendencias que fueron impuestas por una reconocida modelo de alta costura, lo que trajo complejas consecuencias físicas.

Constanza Capelli llamó la atención en el último capítulo de Plan Perfecto este miércoles, tras compartir que se arrepiente de haberse realizado una desconocida intervención estética.

Se trata de una bichectomía, procedimiento en el que se extraen las bolas de Bichat, unos cúmulos de grasa que se encuentran en las mejillas y que, al ser removidas, estilizan el rostro.

Cony Cappelli: "Me arrepiento"

Capelli admitió que se realizó el procedimiento tras haber sido influenciada por la modelo de alta costura Bella Hadid, quien ha impuesto una serie de tendencias a lo largo de los años en el mundo de la moda y belleza.

"Me hice la bichectomía, me saqué los cachetitos. Me lo hice cuando... igual un error. Me lo hice cuando tenía como 20 años", compartió Cony.

En esa misma línea, agregó que "en ese minuto estaba muy de moda la cara estilo Bella Hadid, que es una modelo de Victoria's Secret muy delgadita y me lo hice y, la verdad, hoy me arrepiento".

La confesión impactó a sus compañeros de panel, quienes le preguntaron por qué se arrepentía: "Ahora cuando quiero bajar de peso y estoy en mi peak, en mi prime de cuerpo, tengo que preocuparme de mi rostro porque se me chupa demasiado".