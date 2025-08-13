El “detalle” en casa de Damián Pizarro que confirmaría el romance del futbolista con Fran Maira - Chilevisión

La exparticipante de Gran Hermano se encuentra precisamente de vacaciones en Italia, donde reside el delantero, y ha compartido varios registros en Roma.

Fran Maira y Damián Pizarro encendieron aún más las especulaciones de un posible romance entre la cantante y el joven futbolista.

La exparticipante de Gran Hermano se encuentra precisamente de vacaciones en Italia, donde reside el delantero, y ha compartido varios registros en Roma.

Sin embargo, ahora habría un detalle que confirmaría la relación. El sitio Infama publicó que Maira realizó una transmisión en vivo a través de Instagram, en la que se la veía bailando.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

No obstante, detrás de ella, destacaba un mueble con un espejo, objeto que pertenecería a la casa del delantero formado en Colo Colo.

El mencionado sitio acompañó el video de la artista con una fotografía de Pizarro donde aparece junto al mismo mueble, e incluso con los mismos objetos sobre él.

En junio comenzaron los rumores de romance entre Damián Pizarro y Fran Maira

A principios de junio fueron relacionados Fran Maira y Damián Pizarro luego de ser vistos en un casino.

Sin embargo, los rumores se acrecentaron todavía más cuando ambos protagonizaron un coqueteo en redes sociales tras una publicación de la cantante en Ibiza, España.