Mariela Sotomayor reveló inédito dato de su separación: Le pagaba al marido para cuidar a sus hijos mientras estaba en reality - Chilevisión

07/11/2025 12:03

Mariela Sotomayor reveló inédito dato de su separación: Le pagaba al marido para cuidar a sus hijos mientras estaba en reality

La periodista recordará uno de los momentos más difíciles tras su separación: cuando decidió ingresar a un reality y su exmarido le exigió dinero por quedarse al cuidado de sus hijos.

Publicado por CHV Noticias

Mariela Sotomayor será una de las invitadas del próximo capítulo de La Divina Comida, donde reveló el complejo momento que vivió durante su separación.

La periodista contó que mientras ella estaba en un reality show, su exesposo le cobraba para cuidar a sus hijos.

"Él me cobró por quedarse aquí en esta casa"

Sotomayor comenzó revelando que "mi historia de mi separación ha sido lejos la historia más terrible que a mí me ha tocado vivir, muy pocas personas saben, pero cuando yo me fui al reality yo lo dejé a él cuidando a mis hijos, pero imagínate después de todo lo que pasé, y él me cobró por quedarse aquí en esta casa".

"Yo le dije ´mira tengo esta oportunidad de irme a este reality, voy a ganar buenas lucas´ y me dijo ´bueno, yo te cobro un palo y medio mensual, me dijo, por ir para allá´. Porque según él decía que dejaba de trabajar, yo la verdad es que nunca vi nada de los frutos de lo que trabajaba", agregó la comunicadora.

En esa línea, la periodista recordó: "Yo me acuerdo de que esa vez le dije, ´sabes que yo un palo y medio mensual no tengo, 750 sí´, le dije".

"Entonces yo la verdad es que bueno, yo creo que he hecho muchas cosas que no están bien en el sentido que he soportado muchas cosas que no debía haber soportado, y he aceptado muchas cosas que nunca debería haber aceptado", finalizó.

