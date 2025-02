Daniela Aránguiz indignada tras críticas a su vestido en la Gala de Viña 2025: “No se me vio nada” - Chilevisión

La panelista debió mostrar qué es lo que usó debajo del vestido, para desmentir que se le había visto de más al caminar por la alfombra roja.

Tras el paso de Daniela Aránguiz por la gala de Viña 2025, pasarela en la que lució un sensual vestido blanco con un solo hombre y prominente escote, usuarios de las redes sociales dejaron claro su desencanto con el look escogido.

El principal problema de su outfit, según los televidentes, habría sido que el vestido le quedaba ligeramente grande, razón por la que se veía incómoda a la panelista, mientras intentaba caminar sin que se le moviera el atuendo y se viera de más su cuerpo.

¿Qué dijo Daniela Aránguiz sobre su vestido en la Gala de Viña 2025?

A través de sus historias en Instagram, Aránguiz se refirió a estas críticas, indignada con la impresión de la gente ante la idea de que, supuestamente, se le había visto el busto.

“Ya terminó la Gala. No se me vio nada porque tenía puesto esto, que se pega. No se me vio nada, nadie me puede reclamar”, comentó con molestia Daniela, al mismo tiempo que mostraba que usó pezoneras adhesivas, que en este caso fue lo que la gente vio con el movimiento de su vestido.

“Lo que más me da pena, es todo este peinado, el maquillaje y, ahora, a sacárselo”, agregó la animadora, mostrando más en detalle el diseño con cristales que se había hecho en las uñas.

Respecto a volver a su estilo habitual, añadió: “Todo el trabajo que se demoraron un año, se los juro chiquillos, un año en maquillarme y peinarme. Ahora que me lo tenga que sacar, eso me da pena”.