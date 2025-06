VIDEO | Eskarcita llama en vivo a Julitroz en medio de rumores de infidelidad y término - Chilevisión

La familia de la influencer entregó una declaración sobre cuándo el quiebre oficial, desmintiendo los dichos del streamer.

En medio de rumores de infidelidad y quiebre, Eskarcita sorprendió al llamar a su pareja, el streamer Julitroz, durante una transmisión en directo.

En el video, se puede ver cómo el streamer se sorprende al ver su celular para luego señalarle a las personas que lo veían que lo estaba llamado la influencer.

Luego de varios minutos en silencio, Julitroz contesta el teléfono y va a hablar a una habitación fuera de cámara, cuando vuelve, su expresión cambia y le indica a su público que dejará de transmitir.

"Se separaron antes de que ella entrara al reality"

Hay que recordar que la ex Gran Hermano Chile se encontraba participando de un reality, donde se involucró con uno de los otros concursantes, despertando rumores de infidelidad.

Sumado a eso, el streamer señaló que ellos seguían juntos, y que "no sabía cómo tomarse la situación".

Sin embargo, este sábado la familia de Eskarcita se comunicó con el influencer Danilo21 para confirmar que la relación había terminado antes de que ella ingresara al encierro, desmintiendo los dichos anteriores de Julitroz.

"Sabemos que están circulando muchas versiones, y ya es hora de que también se escuche el otro lado de la historia", partieron señalando.

"Se ha dicho que Scarlette nunca terminó con Julitroz, pero la realidad es que sí se separaron antes de que ella entrara al reality. Fue conversado, fue claro y lo más importante es que fue mutuo", agregaron.

La familia de la influencer también destacó que: "Y que ahora él diga lo contrario, justo cuando ella no ha podido hablar, nos parece injusto. Tú sabes... Cuando algo huele raro, es porque algo no calza."

"Esto es 50% reality y 50% show, y sí, ella se expuso, se confundió y se equivocó", afrontaron.

La familia finalizó indicando que: "Esto no se trata de 'quedar bien', se trata de que la gente entienda que no hay una sola verdad, y es por eso que te entregamos nuestra versión, ya que ella aún no puede contarlo".