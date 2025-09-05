“A la Trini no me la trates así": Pincoya sale en defensa de Trini Neira tras comentarios en redes - Chilevisión

La exfinalista de la primera temporada de Gran Hermano Chile compartió una foto junto a la hija de Pamela Díaz, lo que generó una ola de críticas. Sin embargo, Pincoya no dudó en responder a los comentarios negativos.

Hace unos días Jennifer Galvarini, más conocida como Pincoya, compartió una foto de ella junto a Trinidad Neira a través de sus redes sociales.

La foto obtuvo una serie de comentarios, tanto positivos como negativos, los cuales iban dirigidos a la finalista de la primera temporada de Gran Hermano Chile y a la hija de Pamela Díaz.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

"A la Trini no me la trates así"

“Chuu, cuál de las dos más buenas pal gue...”, escribió una seguidora en un pantallazo que compartió Pincoya por stories.

"Si quieres referirte y tirar mala onda a mí porque te debo caer mal, di lo que quieras de mí, pero a la Trini no me la trates así", respondió la ex Gran Hermano Chile.

“Estás mal porque es una jovencita bien simpática y bien señorita y educada. A mí dime lo que quieras, pero a ella no. Ubícate”, expresó Pincoya sacando aplausos en redes sociales por su defensa a la joven influencer.