 “A la Trini no me la trates así": Pincoya sale en defensa de Trini Neira tras comentarios en redes - Chilevisión
Minuto a minuto
Habla la defensa del papá que disparó a hijo de 2 años: “La intención era convencer a la madre…” “Eres la única persona que…”: La petición en correo de agresor a víctima de torturas en hospital de Osorno Mira acá el reportaje completo de CHV Noticias: “Quiénes actúan en las sombras de las redes” “Tras años de silencio...”: Raffaella di Girolamo habla por primera vez tras fallo de Cristián Campos "Justicia y cárcel": Trabajadores del Hospital de Osorno piden prisión para los cuatro detenidos por tortura
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
05/09/2025 13:34

“A la Trini no me la trates así": Pincoya sale en defensa de Trini Neira tras comentarios en redes

La exfinalista de la primera temporada de Gran Hermano Chile compartió una foto junto a la hija de Pamela Díaz, lo que generó una ola de críticas. Sin embargo, Pincoya no dudó en responder a los comentarios negativos.

Publicado por CHV Noticias

Hace unos días Jennifer Galvarini, más conocida como Pincoya, compartió una foto de ella junto a Trinidad Neira a través de sus redes sociales.

La foto obtuvo una serie de comentarios, tanto positivos como negativos, los cuales iban dirigidos a la finalista de la primera temporada de Gran Hermano Chile y a la hija de Pamela Díaz.

"A la Trini no me la trates así"

“Chuu, cuál de las dos más buenas pal gue...”, escribió una seguidora en un pantallazo que compartió Pincoya por stories.

"Si quieres referirte y tirar mala onda a mí porque te debo caer mal, di lo que quieras de mí, pero a la Trini no me la trates así", respondió la ex Gran Hermano Chile.

“Estás mal porque es una jovencita bien simpática y bien señorita y educada. A mí dime lo que quieras, pero a ella no. Ubícate”, expresó Pincoya sacando aplausos en redes sociales por su defensa a la joven influencer.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Quiénes actúan en las sombras de las redes: Así operan los grupos detrás del "hate" político

Lo último

Lo más visto

Quiénes actúan en las sombras de las redes: Así operan los grupos detrás del "hate" político

Tras perfiles anónimos se ocultan personas que se coordinan para afectar negativamente la imagen de candidatos o figuras públicas de diversos sectores.

04/09/2025

“Que la vergüenza...”: Pedro Campos envió mensaje tras sobreseimiento definitivo de Cristián Campos

El intérprete fue hasta sus historias en la red social Instagram para publicar un escueto mensaje, luego del rechazo de la Corte Suprema al recurso presentado por el abogado de Raffaella di Girolamo.

05/09/2025

¿Se atrasa o se adelanta el reloj? Todo lo que debes saber del cambio de hora para este sábado

Para pasar al huso del horario de verano, durante la noche de este sábado se deberán modificar los relojes en gran parte del territorio nacional.

05/09/2025

“Mi hijo no es un don nadie”: Tachuela Chico respondió a la arremetida de su hermano contra Pastelito

Agustín Maluenda padre e hijo visitaron los estudios de Podemos Hablar para referirse, entre otras cosas, al altercado que se produjo hace uos días entre “Tachuela Grande” a “Microbio Caluga”.

05/09/2025