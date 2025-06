“Me estoy desintoxicando”: Pincoya sorprendió con radical baja de peso tras susto médico - Chilevisión

La chilota se realizó un control de rutina y terminó preocupada con los resultados de algunos exámenes, por lo que cambió de manera significativa su alimentación.

Jennifer Galvarini, más conocida como Pincoya, sorprendió a sus seguidores de las redes sociales al revelar una drástica baja de peso.

La finalista de la primera temporada de Gran Hermano usó su cuenta de Instagram para compartir el importante paso que dio hace unos meses.

Según contó, una visita de rutina al médico la alertó sobre su salud y decidió tomar medidas inmediatas para combatir los problemas asociados.

“Fui a un control rutinario y el doctor me envió hacer exámenes y encontró triglicéridos altos”, comenzó contando.

Eso llevó que la chilota se preocupara y decidiera realizar un radical cambio con respecto de su alimentación.

“Me asusté y cambié mi alimentación siento que me estoy desintoxicando, me sentía todo el día cansada y con sueño”, agregó.

De acuerdo a lo que contó Pincoya, hace dos meses optó por dejar de lado los carbohidratos y azúcares, lo que le trajo una significativa baja de peso.

“Pero ahora estoy con ánimo y ya bajé entre 8 a 10 kilos comiendo más sano”, destacó.

El cambio de Pincoya