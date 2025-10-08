 ¡Famosos en riesgo! Mira acá las 4 presentaciones de Fiebre de Baile que no pasaron la prueba del jurado - Chilevisión
ChileVisión
08/10/2025 12:58

¡Famosos en riesgo! Mira acá las 4 presentaciones de Fiebre de Baile que no pasaron la prueba del jurado

En el tercer capítulo de Fiebre de Baile, los perdedores de los duelos del pasado domingo tuvieron una segunda oportunidad. Sin embargo, cuatro de ellos no sorprendieron y arriesgan dejar la competencia.

Publicado por CHV Noticias

Este martes se vivió la tercera jornada de Fiebre de Baile, en la que se presentaron los ocho perdedores de los primeros duelos del día domingo.

Un nuevo capítulo del estelar de Chilevisión donde los famosos debieron mostrar todos sus talentos y destrezas bajo la lluvia para salvarse de la eliminación.

A continuación te mostramos las 4 presentaciones que no cautivaron al jurado e irán a la primera gala de eliminación de Fiebre de Baile este miércoles. 

¿Quiénes son los 4 famosos que irán a la gala de eliminación?

Los bailarines más aplaudidos del tercer capítulo fueron la influencer y exjugadora de Gran Hermano Chile, Skarleth Labra y el actor Francisco Reyes.

El jurado compuesto por Raquel Argandoña, Power Peralta, Edymar Acevedo y Vasco Moulian dejó a cuatro participantes en zona de riesgo:

  • Raquel Castillo

  • Daniela Castro

  • Ini Cifuentes

  • Kike Acuña

Los concursantes deberán dar lo mejor de cada uno en la emisión de este miércoles 8 de octubre si quieren continuar sobre la pista de Fiebre de Baile

