 ¡Primera eliminación de Fiebre de Baile! Famosa no convenció al jurado y dejó emotivo mensaje - Chilevisión
09/10/2025 08:02

¡Primera eliminación de Fiebre de Baile! Famosa no convenció al jurado y dejó emotivo mensaje

Este miércoles, cuatro famosos lo dieron todo en la pista de baile para evitar la eliminación. Sin embargo, uno de ellos no consiguió el puntaje suficiente y quedó fuera del programa.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles se vivió la primera noche de eliminación en Fiebre de Baile, el estelar de Chilevisión que volvió a la pantalla chica con éxito de sintonía.

Durante el capítulo, las cuatro celebridades en zona de riesgo tenían que repetir la coreografía que hicieron para los duelos del pasado domingo.

Raquel Castillo, Ini Cifuentes, Kike Acuña y Daniela Castro lo dieron todo en la pista de baile y se sometieron a la evaluación del jurado compuesto por Edymar Acevedo, Raquel Argandoña, Power Peralta y Vasco Moulian.

Sin embargo, el público en sus casas cumplió un rol fundamental en el episodio, ya que a través de la votación online salvaban a uno de los participantes, que en este caso se trató de Castillo, quien obtuvo casi 40 mil votos.

La primera celebridad eliminada en Fiebre de Baile 2025

Producto de lo anterior, Daniela, Ini y Kike debieron esperar el veredicto de los jueces, especialmente el de Vasco, que durante todo el capítulo tuvo la nota incógnita.

Castro fue la mejor evaluada, por lo tanto, se salvó de abandonar la competencia. Con esto, la decisión final estaba entre Cifuentes o Acuña.

Finalmente, la celebridad que dejó el programa fue la esgrimista Ini Cifuentes.

"Estoy bastante contenta con la experiencia, fue muy lindo conocerlos a todos. Conocí a gente muy simpática, dentro del canal también (...) Todo fue increíble, un trato demasiado cordial", contó Cifuentes tras ser eliminada.

Revisa la eliminación de Fiebre de Baile:

